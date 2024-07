1 ngành có tỷ lệ chọi cao, vừa được Quốc Hội tăng lương: Đi học “không mất tiền” còn được hưởng trợ cấp hàng tháng, 100% sinh viên ra trường có việc làm

Ngành Công an là một trong những ngành quan trọng của xã hội, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Hiện nay, ngành công an là tổng hợp rất nhiều ngành nghề lĩnh vực ở trong xã hội như: An ninh quốc gia, kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin… và được chia thành 2 lực lượng chính: Cảnh sát nhân dân và An ninh nhân dân.

Đây luôn là một trong những ngành hot nên được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm.

Đầu vào nghiêm ngặt

Là một ngành nghề mang tính đặc thù nên việc xét tuyển vào các trường ngành công an thường khá cao. Bên cạnh đó, điều kiện để xét tuyển cũng vô cùng nghiêm ngặt.



Để được xét tuyển, các thí sính cần tham gia kiểm tra sức khỏe, kiểm định lý lịch 3 đời, cam đoan bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tuân thủ Pháp luật và nội quy, quy định của địa phương. Không những vậy, để theo đuổi được ngành này, bạn phải có tình yêu nghề, dũng cảm can trường, có tinh thần đoàn kết, kỷ luật tốt, nhanh trí, thông minh và nghiêm túc. Đặc biệt phải luôn có trách nhiệm với mọi công việc được giao.

Chưa hết, vì ngành công an có chỉ tiêu ít nhưng số nguyện vọng đăng ký thường rất cao nên kéo tỉ lệ “chọi” chung của khối ngành cao lên. Do đó, những thí sinh muốn thi tuyển vào ngành này thường phải trải qua cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.

Hiện, ngành Công an có 8 trường đào tạo, bao gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Quốc tế. Phụ thuộc vào từng chuyên ngành mà bạn học sẽ lựa chọn khối học cho phù hợp. Đa phần các chuyên ngành sẽ xét những khối học như khối A, C và D.

Năm 2024, Bộ Công an dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy phân bổ vào 8 trường đại học, học viện trực thuộc (tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023). Các trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh giống năm 2023, phân chia theo khu vực. Cụ thể:



Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo đó, kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Công thức tính điểm xét tuyển của Bộ Công an như sau: Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Điểm chuẩn các trường Công an nhân dân năm 2023. Nguồn ảnh: Thuvienphapluat.vn

Năm 2023, điểm chuẩn của trường Học viện Cảnh sát Nhân dân dao động từ 16.15 đến 24.78 đối với nữ; từ 19.53 đến 20.88 đối với nam. Với trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, mức điểm dao động từ 17.95 đến 23.07 điểm tùy địa bàn và khối ngành và giới tính. Trong đó, địa bàn vùng 5, đối với thí sinh nữ lấy mức điểm cao nhất là 23.07.



Nhẹ gánh học phí, ra trường có việc làm

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng thì sinh viên theo học tại các học viện, trường công an, quân đội không phải đóng học phí.

Không chỉ nhẹ gánh học phí, giảm thiểu được gánh nặng kinh tế cho gia đình, thí sinh trúng tuyển vào ngành này còn được hưởng một số quyền lợi quan trọng như cam kết về chế độ ăn, ở, mặc và phụ cấp hàng tháng từ quân đội; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng hỗ trợ cho quá trình học tập; có cơ hội được Học viện bổ nhiệm học tập ở nước ngoài để nâng cao trình độ. Đối với những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi và đạt các thành tích đặc biệt, các bạn sẽ được khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Chưa hết, khi học trong môi trường quân đội, sinh viên sẽ không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên ngành mà còn được đào tạo về chính trị, đạo đức, lối sống và sinh hoạt theo quy định của Điều lệnh Quản lý bộ đội. Sau khi tốt nghiệp, 100% sinh viên sẽ được sắp xếp làm việc tại các đơn vị, vì vậy hoàn có thể yên tâm về tương lai sự nghiệp sau khi ra trường.

Hiện nay, tại Việt Nam, sau khi tốt nghiệp ngành công an thì bạn có thể làm việc thuộc một trong 2 lực lượng là Cảnh sát và An ninh. Hai lực lượng trên đều có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Vừa được Quốc Hội tăng lương

Quốc hội mới đây đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 với toàn bộ đại biểu Quốc hội tham gia tán thành việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2024. Do đó, bảng lương của những người phụng sự trong ngành công an cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV, tiền lương của công an Việt Nam được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số lương sẽ dựa vào Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại Bảng 6 và Bảng 7

- Lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Dựa vào công thức nêu trên, bảng lương công an từ ngày 1/7/2024 theo lương cơ sở mới như sau:

Bảng lương cấp bậc quân hàm (Căn cứ theo Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Luật Công an nhân dân quy định trong ngành có một người mang hàm đại tướng, 7 người mang hàm thượng tướng, thiếu tướng không quá 162. Theo chế độ tiền lương mới, đại tướng công an sẽ hưởng lương cao nhất.



Bên cạnh mức lương hàng tháng, sĩ quan công an nhân dân cũng được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Mức phụ cấp của chiến sĩ công an được tính bằng cách lấy hệ số phụ cấp nhân với 2,34 triệu đồng.

Trong bối cảnh chưa có đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương thì việc tăng lương lần này thể hiện sự quan tâm, nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng cải thiện đời sống người hưởng lương cũng như các đối tượng đang hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp và các chính sách khác gắn với lương cơ sở.

