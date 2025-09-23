Ai cũng biết rằng sữa là một loại đồ uống cực tốt cho xương. Bởi sữa không chỉ giàu canxi mà còn chứa nhiều vitamin D - hai dưỡng chất thiết yếu đối với sức khỏe xương. Ngược lại với sữa, có một loại đồ uống có thể làm xương yếu đi, đặc biệt khi chúng ta già đi. Thế nhưng, loại đồ uống này lại khiến nhiều người mê mẩn. Đó chính là nước ngọt có ga.

Uống nhiều nước ngọt có ga có thể gây hại cho xương (Ảnh minh họa).

Uống nhiều nước ngọt có ga gây hại cho xương

Theo thông tin từ tạp chí Parade, mất xương xảy ra khi cơ thể phá hủy mô xương cũ nhanh hơn khả năng tạo ra mô xương mới. Ở giai đoạn này, mật độ và khối lượng xương giảm dần, khiến xương trở nên xốp, yếu và dễ gãy hơn. Quá trình này thường bắt đầu tăng tốc ở phụ nữ từ sau tuổi 40, đặc biệt rõ rệt sau mãn kinh do giảm nội tiết tố estrogen và ở nam giới từ sau tuổi 50.

Thế nhưng, nếu có chế độ ăn uống không khoa học, quá trình mất xương có thể diễn ra nhanh hơn và nặng nề hơn. Trong đó, việc lạm dụng nước ngọt có ga có thể dẫn tới tình trạng này.

Mất xương khiến mật độ và khối lượng xương giảm dần, làm xương trở nên xốp, yếu và dễ gãy hơn (Ảnh minh họa).

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Parade, bác sĩ Doug Lucas, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và loãng xương của LifeMD (Mỹ), cho biết: “Các nghiên cứu quy mô lớn cho thấy việc uống nước ngọt có ga thường xuyên có thể làm giảm mật độ xương và làm tăng nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở phụ nữ”.

Bác sĩ Lucas giải thích, nguyên nhân khiến nước ngọt có ga gây ra những tác động tiêu cực tới xương như vậy là do nó có chứa axit phosphoric.

“Axit phosphoric phá vỡ sự cân bằng giữa canxi và phốt pho trong cơ thể. Khi lượng phốt pho dư thừa nhưng lượng canxi và các khoáng chất khác lại thiếu sẽ kích hoạt quá trình hủy xương thông qua việc giải phóng hormone cận giáp và ức chế quá trình tạo xương mới”, bác sĩ Lucas cho hay.

Đồng quan điểm với bác sĩ Lucas, bác sĩ Daniel Kim, một bác sĩ gia đình tại Manhattan (Mỹ) cho biết axit phosphoric trong nước ngọt có ga là “thủ phạm” có thể gây hại cho xương.

“Nước ngọt có ga chứa nhiều axit phosphoric, làm mất cân bằng tỷ lệ phốt pho và canxi trong xương, cản trở sự hấp thụ canxi và quá trình chuyển hóa xương”, bác sĩ Kim lý giải.

Nước ngọt có ga chứa nhiều axit phosphoric (Ảnh minh họa).

Điều đáng lưu ý đó là loại nước ngọt có ga dành cho người ăn kiêng, dù không có đường hoặc ít đường, vẫn có thể gây hại cho xương khi chúng ta uống quá nhiều.

Bác sĩ Kim cho biết loại đồ uống này có lượng axit phosphoric giống như nước ngọt có ga thông thường.

Thêm vào đó, bác sĩ Lucas cho biết các chất tạo ngọt nhân tạo trong nước ngọt có ga dành cho người ăn kiêng cũng có thể gây hại. “Chất tạo ngọt nhân tạo có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột và quá trình điều hòa đường huyết. Cả hai yếu tố này đều ảnh hưởng đến quá trình tái tạo xương. Vì vậy, mặc dù nước ngọt có ga dành cho người ăn kiêng không chứa lượng đường cao nhưng vẫn có nguy cơ gây hại cho sức khỏe xương”, bác sĩ Lucas chia sẻ.

Làm gì để tăng sức khỏe xương?

Sữa bò tốt cho xương (Ảnh minh họa).

Thay vì chọn nước ngọt có ga, bác sĩ Kim khuyên mọi người nên uống sữa bò (do hàm lượng canxi cao) hoặc nước lọc. Hai loại nước này vừa cấp nước cho cơ thể vừa không ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi. Bác sĩ Lucas thì cho rằng các loại trà thảo mộc không đường cũng là một lựa chọn tuyệt vời.

Bên cạnh đó, cả hai vị chuyên gia đều khuyến nghị mọi người nên ăn thường xuyên các thực phẩm giàu canxi, chẳng hạn như rau lá xanh, sữa và chế phẩm từ sữa, hạnh nhân và đậu phụ. Đồng thời, nên tập các bài tập chịu trọng lượng (như đi bộ hoặc chạy bộ), các bài tập sức mạnh và đảm bảo bổ sung đủ vitamin D.

Bác sĩ Lucas nhấn mạnh ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng, bởi quá trình tái tạo xương diễn ra vào ban đêm.

Hình thành những thói quen giúp xây dựng xương chắc khỏe là điều quan trọng ở bất kỳ độ tuổi nào. Hạn chế nước ngọt có đường là một cách đơn giản nhưng quan trọng để bảo vệ xương. Trả lời phỏng vấn trên Medical News Today, PGS.TS Brooke Aggarwal, Khoa Tim mạch, Trường Y Vagelos thuộc Đại học Columbia (Mỹ), cho biết một lon nước ngọt có ga chứa khoảng 10 thìa cà phê đường bổ sung. Hầu hết các tổ chức y tế khuyến nghị lượng đồ uống có đường mà mọi người nên tiêu thụ là dưới 350ml mỗi tuần, tương đương với một lon nước ngọt có ga.

Nguồn: Medical News Today, Parade