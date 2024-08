Song Hye Kyo là một biểu tượng của ngành giải trí Hàn Quốc, có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ trong nước mà còn trên toàn châu Á.

Song Hye Kyo bắt đầu sự nghiệp vào cuối thập niên. Tuy nhiên, tên tuổi nữ diễn viên mới thực sự trở thành ngôi sao với vai diễn trong bộ phim truyền hình "Trái Tim Mùa Thu" năm 2000. Bộ phim này không chỉ giúp Song Hye Kyo nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn đưa tên tuổi của cô ra khắp thế giới.

Song Hye Kyo là nữ diễn viên có độ nổi tiếng cực cao ở showbiz Hàn hiện tại.

Sau thành công ấy, cô tiếp tục tham gia vào nhiều dự án truyền hình lớn như "Ngôi Nhà Hạnh Phúc", "Gió Mùa Đông Năm Ấy" và "Hậu Duệ Mặt Trời" - một bộ phim đặc biệt đã gây sốt và củng cố vị thế ngôi sao hàng đầu của cô. Mới đây nhất chúng ta đã gặp cô trong bộ phim đình đám "Vinh Quang Trong Thù Hận" (The Glory).

Trong suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm giải thưởng Baeksang Arts Awards và KBS Drama Awards. Cô không chỉ được công nhận về tài năng diễn xuất mà còn là một biểu tượng thời trang và nhan sắc tại Hàn Quốc.

Không chỉ nổi tiếng trong diễn xuất mà Song Hye Kyo còn là biểu tượng thời trang.

"1 loại đậu - 1 thức uống" mà Song Hye Kyo luôn dùng

Với hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí, Song Hye Kyo không chỉ là một diễn viên hàng đầu mà còn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trong làn sóng Hallyu. Cô tiếp tục tham gia vào các dự án phim ảnh lớn và duy trì tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu.

Vì tính chất công việc là một diễn viên cho nên Song Hye Kyo rất nghiêm ngặt trong chế độ ăn uống để giữ sức khỏe và giữ dáng. Trong một cuộc phỏng vấn với các tạp chí, cô cho biết nhờ 2 loại thực phẩm mà bản thân có thể giảm tới 17kg để phù hợp với vai diễn, cụ thể đó là đậu phụ và nước chanh.

Song Hye Kyo thường xuyên ăn đậu phụ để giảm cân và cải thiện sức khỏe.

- Đậu phụ

Vào mỗi tối, nữ diễn viên thường ăn đậu phụ vì chúng giàu chất xơ nhưng lại ít calo. Ngoài ra, đậu phụ là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, rất quan trọng cho việc xây dựng và sửa chữa các mô trong cơ thể. Điều này đặc biệt tốt cho những nghề nghiệp cần sức khỏe và ngoại hình như là diễn viên.

Bên cạnh đó, đậu phụ có hàm lượng calo thấp và ít chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Điều này khiến nó trở thành một lựa chọn tốt cho những người muốn duy trì cân nặng hoặc giảm cân. Đậu phụ còn chứa isoflavone - một hợp chất có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hơn thế nữa, các isoflavone trong đậu phụ có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ngăn ngừa sự phát triển của một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt.

Đậu phụ vừa rẻ tiền lại sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời.

Với phụ nữ nói riêng, isoflavone trong đậu phụ cũng có thể giúp cân bằng hormone estrogen ở phụ nữ, đặc biệt là trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Loại thực phẩm này cũng giàu sắt giúp ngăn ngừa thiêu máu - một trong những loại bệnh mà chị em hay mắc phải do kinh nguyệt.

- Nước chanh

Nước chanh cũng là thức uống yêu thích của Song Hye Kyo mỗi khi làm việc hay ở nhà. Nó là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng khác. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Ngoài ra, nước chanh có tác dụng giải độc tự nhiên, giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể và làm sạch gan. Việc uống nước chanh thường xuyên có thể hỗ trợ quá trình thanh lọc và cải thiện chức năng gan. Nhờ vậy mà làn da của Song Hye Kyo luôn sáng mịn không tỳ vết.

Thêm vào đó, nước chanh chứa ít calo và có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Chưa kể chanh có chứa pectin - một loại chất xơ hòa tan có thể giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân.

Nước chanh là thức uống quen thuộc với nhiều gia đình.

Đặc biệt hơn cả, nhờ vào hàm lượng vitamin C cao và các chất chống oxy hóa, nước chanh có thể giúp làm sáng da, giảm thiểu vết thâm cùng các dấu hiệu lão hóa. Uống nước chanh thường xuyên cũng có thể giúp da mềm mịn và săn chắc hơn.

Một vài lưu ý nhỏ khi dùng 2 thực phẩm trên

Mặc dù đậu phụ là nguồn cung cấp protein thực vật tốt, nhưng nếu ăn quá nhiều (đặc biệt là với người có cơ địa nhạy cảm với đậu nành) có thể gây khó tiêu, đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa. Nên ăn đậu phụ với lượng vừa phải, khoảng 100-200g mỗi bữa.

Để đảm bảo an toàn, nên chọn đậu phụ từ các nguồn cung cấp đáng tin cậy, tránh mua sản phẩm kém chất lượng có thể chứa các chất bảo quản hoặc chất phụ gia không an toàn.

Các chuyên gia cũng khuyên mọi người nên uống nước chanh không đường, để hạn chế nạp thêm chất béo vào người. Ngoài ra cần lưu ý thêm rằng, nước chanh có tính axit cao, nếu uống khi bụng đói sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác nóng rát hoặc khó chịu. Cho nên cần tránh uống vào lúc này.

Mặc dù nước chanh có nhiều lợi ích, nhưng uống quá nhiều có thể gây ra các vấn đề như ợ chua, trào ngược axit, hoặc gây kích ứng dạ dày. Nên giới hạn lượng nước chanh bạn uống hàng ngày, thường không quá một quả chanh lớn.

Theo Dailyvanity, Healthline