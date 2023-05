1 giờ nghẹt thở cứu sống sản phụ bị thuyên tắc mạch ối khỏi cửa tử

Không thể sinh thường do thuyên tắc mạch ối



Sản phụ N.T.T (36 tuổi, Hà Nội), mang thai 39 tuần đến viện thăm khám khi có dấu hiệu chuyển dạ và được chỉ định nhập viện theo dõi đẻ thường.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ xác định tình trạng thai nhi bị dây rốn quấn cổ một vòng, sức khỏe của sản phụ ổn định, cổ tử cung đã mở đủ rộng và chỉ định bấm ối thăm dò. Tuy nhiên, ngay sau đó, sản phụ đột nhiên bị choáng váng, vã mồ hôi, nước ối xanh đặc. Nguy hiểm hơn, thai có dấu hiệu suy, tim thai xuống thấp hơn 60 nhịp/phút, nguy cơ ngừng tim thai bất kỳ lúc nào.

Trước tình trạng chuyển biến xấu của sản phụ, ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên (khoa Sản Phụ khoa - bệnh viện Hồng Ngọc) ngay lập tức nghĩ tới tình huống sản phụ bị thuyên tắc mạch ối dẫn tới suy thai cấp. Nếu không xử lý nhanh chóng và kịp thời, tình trạng này có thể gây tử vong cho cả mẹ và thai nhi. Ngay lập tức, bác sĩ Xuyên chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Sản phụ nhanh chóng được gây tê tủy sống, đưa vào phòng phẫu thuật với sự khẩn trương và cấp bách nhất.

Tại phòng phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai. Vài phút sau, bé gái sơ sinh chào đời với cân nặng 3,3kg, cả kíp mổ thở phào khi nghe tiếng bé khóc.

Khi bé gái cất tiếng khóc chào đời, cả ekip phẫu thuật thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sản phụ lại bắt đầu chuyển biến xấu.

Cận kề cửa tử lần hai



Bé vừa được da kề da mẹ, hai mẹ con chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, chị T lại tiếp tục có nguy cơ phải đối mặt với tử thần lần hai khi tình trạng sức khỏe bất ngờ chuyển biến xấu.

Sau khi bong nhau, sản phụ cảm thấy khó chịu, vật vã và có dấu hiệu tụt huyết áp, tử cung co hồi kém. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có thể mắc chứng rối loạn đông máu hiếm gặp và có nguy cơ tử vong nếu không được cầm máu.

Dưới sự chủ trì của giám đốc bệnh viện, các trưởng khoa, BS Xuyên phối hợp với BS Đàm Thị Việt Hà (khoa Gây mê hồi sức) và BS Đinh Quốc Anh (khoa Hồi sức cấp cứu) đã tiến hành hội chẩn liên khoa, gấp rút làm xét nghiệm máu để xác định chính xác tình trạng bệnh lý.

Thông qua xét nghiệm, ekip đã kết luận sản phụ T mắc chứng rối loạn đông máu nội mạch rải rác (DIC), nếu kéo dài sản phụ có thể mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Với sự phối hợp nhịp nhàng liên chuyên khoa, sản phụ T vừa được cấp cứu hồi sức, vừa được truyền máu và nhanh chóng khâu nhiều lớp để hạn chế nguy cơ mất máu liên tục. Bên cạnh đó, bác sĩ Xuyên cũng thực hiện kỹ thuật khâu có tác động đến động mạch tử cung 2 bên để hạn chế nguồn máu đến tử cung, giữ trọn tử cung cho người mẹ.

Ekip phẫu thuật khoa Sản phụ khoa - Bệnh viện Hồng Ngọc.

Sau khoảng 45 phút "chạy đua" trong phòng cấp cứu, kỳ tích đã đến, tim của mẹ đã đập đều, huyết áp dần ổn định và bắt đầu có ý thức trở lại. Sản phụ được chuyển về phòng hồi sức và theo dõi sau sinh.



Tuy nhiên, các chỉ số của bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn ổn định trong ngày tiếp theo. Các bác sĩ phải liên tục theo dõi, sát sao trong từng cử động của sản phụ và đưa ra phương án đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đến nay, tình trạng của bệnh nhân đã dần về mức bình thường, bệnh nhân đã tỉnh táo và được gặp con trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Bác sĩ Quốc Anh nhận định: "Đây là một ca bệnh vô cùng hi hữu, chỉ cần chậm trễ một vài phút hoặc lơ là một vài khoảnh khắc là có thể không cứu được mẹ. May mắn là tất cả những bất thường của sản phụ đều được phát hiện và can thiệp đúng thời điểm. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn phải truyền khoảng 1,7 lít máu và chế phẩm máu, rất may mắn không phải cắt bỏ tử cung."

Thuyên tắc ối - biến chứng sản khoa nguy hiểm, tỷ lệ tử vong 90%

"Cửa sinh là cửa tử" - phụ nữ trong quá trình sinh nở phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy không lường trước được. Thuyên tắc mạch ối và đông máu nội mạch rải rác là biến chứng sản khoa vô cùng hiếm với tỷ lệ chưa tới 1/80.000. Đây không chỉ là cơn ác mộng của sản phụ mà còn là nỗi ám ảnh của tất cả các bác sĩ sản khoa. Nếu không kịp thời phát hiện và thiếu kinh nghiệm trong quá trình xử lý, nguy cơ tử vong ở sản phụ có thể lên đến 90%.

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên - khoa Sản phụ khoa, BVĐK Hồng Ngọc cho biết: "Thuyên tắc ối xảy ra đột ngột, diễn tiến cực kỳ nhanh và tỉ lệ cứu sống rất thấp. Biến chứng này lại không hề có dấu hiệu cảnh báo và đến giờ vẫn chưa có biện pháp điều trị hữu hiệu. Biện pháp duy nhất để cứu sản phụ và thai nhi là nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai và hồi sức cấp cứu cho mẹ. Hiện nay nguyên nhân gây ra tình trạng này vẫn chưa được ghi nhận rõ ràng".

Trong sản khoa ghi nhận nhiều trường hợp thai kỳ khỏe mạnh nhưng lại gặp bất thường khi sinh không biết trước. Vì vậy, mẹ bầu cần lựa chọn bệnh viện uy tín với đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm để quá trình vượt cạn được diễn ra thuận lợi và an toàn nhất.