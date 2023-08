1 dấu hiệu ung thư da đầu rất giống với gàu, chủ quan bỏ qua dễ khiến bệnh nặng khó chữa

Khi nói về ung thư da, ai cũng nghĩ đến da ở những vùng như tay, chân, mặt… mà quên mất da đầu. Theo các chuyên gia, ung thư da có thể xảy ra ở mọi nơi trên cơ thể, nhưng thường gặp nhiều nhất ở những vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Còn ung thư da đầu là một loại ung thư da đặc biệt, xảy ra khi các tế bào da đầu phát triển rồi nhân lên mất kiểm soát.

Ung thư da đầu nguy hiểm hơn các loại ung thư da khác vì khó chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Rất khó để mọi người tự nhìn rõ tất cả vùng da đầu của chính mình trong gương. Bên cạnh đó, vùng da đầu cũng có nhiều mạch máu và hạch bạch huyết, khiến cho các khối u ác tính nhanh chóng lan rộng và di căn.

Ung thư da đầu thường rất khó phát hiện vì triệu chứng khá giống bệnh vặt.

Chưa dừng lại ở đó, các khối u ác tính ở da đầu đã được chứng minh là gây tử vong cao hơn so với các khối u ác tính khác. Đã có nghiên cứu cho thấy các ca tử vong do u ác tính ở da đầu và cổ gần gấp đôi so với các khối u ác tính ở những nơi khác trên cơ thể.

Nguyên nhân gây ung thư da đầu là gì?

Đa phần khi ra đường, mọi người thường đội mũ và được tóc che phủ nên khu vực da đầu thường ít bị ung thư hơn. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn không thể tránh khỏi hoàn toàn tia cực tím (tia UV). Khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, ADN từ các tế bào da đầu sẽ bị biến đổi và phân chia vô tổ chức, tạo thành khối u ung thư.

Một nguyên nhân khác gây ung thư da đầu là do việc thường xuyên tiếp xúc với một số hóa chất độc hại như hắc ín, than đá, thuốc nhuộm tóc… Thêm vào đó, những người có làn da dễ bị cháy nắng, người có thành viên gia đình đã bị mắc ung thư da, có nhiều nốt ruồi… cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư da đầu.

Dấu hiệu ung thư da đầu

Da đầu thường được bao phủ bởi tóc nên khó phát hiện ra những thay đổi trên da, khiến việc phát hiện các dấu hiệu ở giai đoạn đầu càng khó khăn hơn. Hơn nữa, các triệu chứng có thể bị nhầm lẫn là dấu hiệu xảy ra hàng ngày, chẳng hạn như da đầu bị kích thích hoặc gàu.

Theo Raechele Cochran Gathers - bác sĩ và tiến sĩ da liễu tại Học viện Da liễu Mỹ, sau đây là một số dấu hiệu ung thư da đầu mà mọi người cần phải chú ý:

Hãy để ý da đầu nhiều hơn và phát hiện sớm những bất thường.

- Có vết sưng, vết loét da đầu mãi không lành

Dấu hiệu ung thư da đầu cũng giống như dấu hiệu của tất cả các bệnh ung thư da khác, bao gồm một khối u mới phát triển, bất thường trên da hoặc vết loét không lành. Khối u trên da đầu thường xuất hiện dưới dạng mụn cóc, đốm cứng có màu đỏ, nhẵn bóng, nốt ruồi hoặc vết loét. Nó có thể chảy máu, gây đau hoặc không.

Sự sưng tấy có thể là kết quả của việc cơ thể phản ứng trước sự xâm nhập của tế bào ung thư hoặc viêm nhiễm. Về lâu dài, những vết loét này sẽ ngày càng lan rộng và thay đổi hình dạng. Nếu bạn có dấu hiệu này trên da đầu, tốt nhất hãy đến bệnh viện để được chẩn đoán kịp thời.

- Có vảy hoặc mảng da đầu bong ra liên tục

Những mảng gàu, vảy hay mảng da đầu bong ra thường là do gàu, vệ sinh kém hoặc mắc các bệnh như viêm da cơ địa, nấm da, eczema… Tuy nhiên nếu những dấu hiệu này diễn ra trong một thời gian dài, dù cho bạn đã làm mọi cách để phòng ngừa, thì hãy cẩn thận bởi đây có thể là một trong những dấu hiệu ung thư da đầu.

Theo các chuyên gia, nếu bạn thấy những mảng vảy này không giảm đi sau khi được điều trị, hoặc nếu chúng kèm theo những tín hiệu đáng ngại khác như sưng, đau, hoặc chảy máu… thì phải hết sức chú ý. Trong những trường hợp này, hãy đi khám da liễu ngay để bác sĩ kiểm tra chính xác, tuyệt đối không được chủ quan.

Vảy gàu, vảy da... trên đầu trong một số trường hợp có thể là dấu hiệu của ung thư da.

- Có vết nám trên da đầu

Khi da đầu xuất hiện vùng da bị nám hoặc có màu sắc không bình thường (da có mảng màu đậm hoặc nhạt hơn so với màu sắc tự nhiên), đây có thể là một dấu hiệu rõ ràng của sự biến đổi tế bào da. Lúc này nguy cơ mắc ung thư da đầu đang tăng dần, bạn cần phải để ý sức khỏe kỹ hơn.

Vùng da bị nám trên da đầu có thể biến đổi từ màu nâu thành đen, hoặc từ màu hồng thành đỏ. Thông thường, chúng có kích thước lớn hơn so với các vết nám xuất hiện trên các vùng da khác, chưa kể chúng còn thay đổi dần theo thời gian.

Cách phòng ngừa ung thư da đầu

- Thường xuyên kiểm tra da đầu: Bạn nên nhờ người khác kiểm tra da đầu kỹ lưỡng và thường xuyên xem có bất thường nào không. Nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao, bạn nên tầm soát ung thư định kỳ.

- Tránh để da đầu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời: Khi tóc mỏng đi, ánh nắng mặt trời có thể tác động trực tiếp đến da đầu và làm tăng nguy cơ ung thư. Đây là lý do tại sao đội mũ là rất quan trọng để bảo vệ da đầu, mặt và cổ khỏi ánh nắng mặt trời.

- Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh: Ăn nhiều rau quả, thực phẩm chứa chất chống oxy hóa… có thể giúp tăng sức đề kháng của cơ thể trước tác động của tia tử ngoại.

Theo Indiatimes, Healthline