1 công việc cực ‘khát nhân lực’ trong 10 năm tới, AI cũng chưa thể thay thế, mức lương hơn 3 tỷ đồng/năm, thậm chí không yêu cầu bằng cấp

Thị trường việc làm văn phòng đang ghi nhận một sự thiếu hụt lớn, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý dự án. Đây là một công việc hấp dẫn đối với người lao động vì mức lương ổn định, triển vọng thăng tiến rõ ràng và thậm chí không yêu cầu bằng đại học.

Mức lương trung bình của nghề này tại Mỹ vào khoảng 120.000 USD/năm (tức hơn 3 tỷ VNĐ). Dự kiến, đến năm 2035, các ngành khác nhau sẽ cần thêm khoảng 30 triệu nhân sự cho vị trí này. Đây cũng là nhóm công việc hiếm hoi chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi làn sóng AI.

Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án (project manager – PM) là người lên kế hoạch, tổ chức và giám sát toàn bộ dự án. Người quản lý sẽ đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn, đúng ngân sách và đạt tiêu chuẩn chất lượng cũng như an toàn đã đề ra.

Theo chuyên gia Ordonna Sargeant, giảng viên tại Đại học Metropolitan College of New York, đây là một công việc “lấy con người làm trung tâm”. Khả năng lắng nghe, hiểu rõ các chỉ số đánh giá hiệu suất (KPI), giao tiếp hiệu quả là yếu tố then chốt.

Liệu công việc này có bị AI thay thế?

Theo Sargeant, vị trí này không dễ bị thay thế. “Không phải lúc nào công nghệ cũng có thể giải quyết một quy trình mang tính con người cao như thế”, bà nói. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc đàm phán, đánh giá rủi ro và phân tích tình huống là những kỹ năng mà công nghệ hiện chưa thể làm thay.

Viện Quản lý Dự án (PMI) cho biết, khoảng 90% thời gian làm việc của một người quản lý dự án là dành cho giao tiếp. Bên cạnh đó, khả năng giải quyết vấn đề, thích nghi linh hoạt và tư duy chiến lược cũng rất quan trọng.

Con đường vào nghề

Hiện có nhiều chứng chỉ dành cho nghề quản lý dự án, phổ biến nhất là PMP (Project Management Professional). Để lấy chứng chỉ này, bạn cần vượt qua một kỳ thi với chi phí vài trăm USD. Các khóa luyện thi khá dễ tiếp cận, chẳng hạn như khóa học kéo dài 12 tuần tại Đại học Rice (Houston) có giá gần 2.000 USD. Học viện Project Management Academy cũng cung cấp các khóa học trực tiếp tại nhiều thành phố lớn từ Atlanta đến Seattle với mức giá tương đương.

Ngoài ra, theo lời của giảng viên Sargeant, bạn cũng có thể học qua sách, bài viết trên mạng, thậm chí là… “trường đại học YouTube”.

Chìa khoá thành công

Người làm quản lý dự án thường thích sự rõ ràng, nhưng cũng phải rất linh hoạt. Trong bối cảnh rối ren, họ là người sắp xếp lại trật tự. AI có thể hỗ trợ như một công cụ, ví dụ giúp đánh giá rủi ro hoặc sắp xếp công việc. Nhưng AI không thể thay thế yếu tố con người.

“Cũng như bản đồ không thể thay thế thực địa, AI chỉ là công cụ, không phải người ra quyết định”, bà ví von.

Muốn thành công trong nghề, bạn cần hiểu rõ vai trò của người quản lý dự án trong một tổ chức: Bạn có thực sự có quyền ra quyết định hay đóng góp chiến lược không? Khả năng giao tiếp là chìa khóa để hiểu các bên liên quan muốn gì và làm sao cân bằng lợi ích chung.

Những ngành đang có nhu cầu cao về quản lý dự án có chứng chỉ PMP bao gồm sản xuất, tài chính, năng lượng và cả công nghệ. Trong thời điểm ngành công nghệ đang có làn sóng sa thải, quản lý dự án có thể là “vị trí an toàn” đáng để cân nhắc.

(Theo Forbes)