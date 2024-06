Vàng tây được phân thành các loại như sau: vàng 9K, vàng 10K, vàng 14K, vàng 18K.

Do được pha thêm các kim loại khác nên sắc vàng của vàng tây nhạt hơn so với vàng ta. Tuy nhiên, với vàng tây có hàm lượng vàng nguyên chất cao như vàng 22K, chênh lệch màu sắc so với vàng ta rất ít, khó phân biệt.

Nhờ công nghệ kim hoàn ngày càng phát triển, vàng tây hiện có nhiều màu mới như vàng hồng, vàng trắng.

Với hàm lượng tạp chất kim loại trong sản phẩm nhiều nên độ cứng của vàng tây cao hơn vàng ta.

1 chỉ vàng tây bao nhiêu tiền?

Vàng 9K

Vàng 9K có tên gọi vàng ba tuổi bảy với hàm lượng vàng nguyên chất 37,5%.

Giá vàng 9K được PNJ niêm yết ở mức 2,654 - 2,794 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng tây có nhiều loại như vàng 10K, vàng 14K, vàng 18K...(Ảnh minh họa)

Vàng 10K

Vàng 10K là loại vàng được tạo thành từ 10 phần vàng nguyên chất và 14 phần kim loại khác như đồng, kẽm, niken, mangan...Vàng 10K bao gồm khoảng 41,7% vàng, 33% bạc, 25% đồng và các kim loại khác.

Giá vàng 10K ở PNJ đang được niêm yết ở mức 2,958 - 3,098 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng 14K

Vàng 14K là hợp kim giữa vàng với một số kim loại khác như đồng, sắt, niken...Trong đó, vàng nguyên chất chiếm khoảng 58,5%, kim loại khác chiếm 41,5%.

Hiện PNJ đang niêm yết giá vàng 14K ở mức 4,210 - 4,350 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng 18K

Vàng 18K (còn có tên gọi vàng 750) là loại vàng có hàm lượng vàng chiếm 75% và 25% còn lại là hợp kim khác.

Vàng 18K được chia thành 3 loại: vàng 18K 75% (loại vàng có thành phần chứa 75% lượng vàng nguyên chất); vàng 18K 70% (thành phần chứa 70% vàng nguyên chất) và vàng 18K 68% (thành phần chứa 68% vàng nguyên chất).

Giá vàng 18K ở PNJ hiện ở mức 5,438 - 5,573triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).