1 câu nói của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nguyên nhân nằm ở cuộc sống của con gái

"Gia đình gốc tốt hay không tốt đều sẽ tồn tại một số thiếu hụt."

Phát ngôn của Dương Mịch bất ngờ được nhắc lại khi những hình ảnh hiếm hoi của con gái Tiểu Nhu Mễ xuất hiện trên mạng. Câu chuyện khiến nhiều người đặt câu hỏi: nếu mỗi gia đình đều có những khoảng trống riêng, vậy con gái Dương Mịch đang lớn lên với những gì được trao và những gì còn thiếu?

Dương Mịch có một gia đình khá đặc biệt

Dương Mịch lớn lên trong một gia đình có nền tảng khá tốt, cô bước vào showbiz từ năm 4 tuổi và sớm làm quen với trường quay. Tuổi thơ của Dương Mịch cũng có những trải nghiệm không hề dễ dàng. Năm 15 tuổi, cô từng bị cư dân mạng chê ngoại hình, lúc về nhà than phiền với cha, cô lại nhận được câu trả lời khá phũ phàng rằng mình "quả thật khá xấu".

Cách giáo dục có phần thẳng thắn ấy có thể khiến người ngoài khó hiểu, nhưng Dương Mịch sau này lại trở thành người nổi tiếng với khả năng chịu áp lực tốt. Từ một diễn viên nhí, cô từng bước trở thành tiểu hoa đình đám, sau đó mở rộng sang đầu tư phim và kinh doanh.

Chính vì vậy, Dương Mịch cho rằng dù một người lớn lên trong hoàn cảnh tốt hay không, họ đều sẽ có những điều phải tự học sau này. Gia đình tốt có thể cho con tình yêu và điều kiện, nhưng cũng có thể khiến chúng thiếu trải nghiệm. Ngược lại, một gia đình nhiều thiếu thốn có thể khiến đứa trẻ thiếu tình cảm nhưng buộc phải trưởng thành sớm.

Con gái Dương Mịch lại lớn lên trong một hoàn cảnh khác

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, Tiểu Nhu Mễ chủ yếu sống tại Hong Kong cùng cha và gia đình bên nội. Trong khi đó, Dương Mịch tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Đại Lục, liên tục đóng phim, tham gia hoạt động thương mại và duy trì vị trí nổi bật trong giới giải trí.

Gần đây, hình ảnh về Tiểu Nhu Mễ tiếp tục gây chú ý, cô bé nay đã cao lớn và được nhận xét có nhiều nét giống mẹ. Bên dưới những hình ảnh này, một bộ phận cư dân mạng lại tranh luận về việc Dương Mịch có ở bên con đủ nhiều hay không. Có người cho rằng nữ diễn viên quá bận rộn với công việc, trong khi con gái lại chủ yếu sống cùng cha.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định không thể chỉ dựa vào việc 2 mẹ con không sống cùng nhau để kết luận Dương Mịch thiếu trách nhiệm. Một người mẹ có lịch trình công việc đặc thù vẫn có thể dành thời gian và tình cảm cho con theo cách riêng. Nhưng chính ở đây, câu nói về "gia đình gốc" của Dương Mịch lại trở nên đáng suy ngẫm.

Vật chất đầy đủ có thể bù đắp sự thiếu vắng?

Tiểu Nhu Mễ không thiếu điều kiện vật chất. Gia đình có khả năng mang đến cho cô bé môi trường sống tốt, giáo dục tốt và những điều kiện mà nhiều đứa trẻ khác khó có được. Nhưng vật chất và sự đồng hành của cha mẹ vốn là 2 chuyện khác nhau.

Một ngôi nhà tốt có thể mang đến sự thoải mái, một nền giáo dục tốt có thể mở ra nhiều cơ hội, nhưng những khoảnh khắc rất đời thường như được cha mẹ đón sau giờ học, có người ở bên khi ốm hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm vẫn không thể dùng tiền để mua lại. Đây cũng chính là nghịch lý trong câu chuyện của Dương Mịch.

Người đẹp 8x từng nói rằng những điều một người không học được từ gia đình gốc thì cuối cùng vẫn phải bước ra ngoài để tự học, bản thân cô đã trải qua quá trình ấy. Từ một cô bé bước vào showbiz năm 4 tuổi, cô tự mình đối mặt với áp lực, tranh cãi, hôn nhân đổ vỡ và vô số lời bàn tán để có được vị trí hiện tại. Nhưng khi trở thành mẹ, cô lại đứng ở phía bên kia của câu chuyện. Cô không còn là đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ gia đình nữa mà trở thành người góp phần tạo nên tuổi thơ cho con mình.

Tiểu Nhu Mễ vì thế cũng có thể sẽ phải học những thứ mà Dương Mịch chưa từng học theo cách tương tự. Cô có thể mang đến cho con điều kiện vật chất tốt hơn rất nhiều người, nhưng điều đó không có nghĩa tuổi thơ của Tiểu Nhu Mễ hoàn toàn không có khoảng trống.

Mỗi gia đình đều có một kiểu thiếu hụt

Thực tế, công chúng không biết đầy đủ cuộc sống riêng của 2 mẹ con, càng không thể chỉ dựa vào vài bức ảnh để phán xét Dương Mịch là người mẹ tốt hay tệ. Điều đáng nói hơn nằm ở chính phát ngôn của cô: "Gia đình gốc tốt hay không tốt đều tồn tại một số thiếu hụt".

Có lẽ Dương Mịch hiểu điều này hơn ai hết. Cô từng trưởng thành từ những gì gia đình trao cho mình, đồng thời cũng tự bù đắp những điều còn thiếu trên hành trình bước vào đời. Còn Tiểu Nhu Mễ sẽ lớn lên với một hoàn cảnh khác: điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng cha mẹ không còn sống cùng nhau và người mẹ là một ngôi sao luôn bận rộn với sự nghiệp.

Không có gia đình nào hoàn hảo. Chỉ là mỗi đứa trẻ sẽ nhận được những thứ khác nhau và cũng phải tự học cách lấp đầy những khoảng trống khác nhau.

Và có lẽ, đây mới là điều thú vị nhất khi nhìn lại câu nói của Dương Mịch. Cô từng dùng "gia đình gốc" để giải thích quá trình trưởng thành của chính mình, còn cuộc sống của con gái lại khiến người ta phải thắc mắc về một kiểu "gia đình gốc" hoàn toàn khác.