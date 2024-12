Ngay lúc này, Hùng Huỳnh đang là tâm điểm của sự tranh cãi khi mà MV Chẳng Thể Nhắ Mắt của anh bị fan BTS tố đạo nhái trắng trợn bản hit toàn cầu Standing Next To You của Jungkook.

Giữa lúc cuộc tranh cãi đang căng thẳng, Kewtiie - nhà sản xuất bài hát, bất ngờ đăng tải hình ảnh của huyền thoại Michael Jackson lên Threads kèm dòng chú thích "Cũng từ đây mà ra hết mà, gì mà căng".

Những hình ảnh khiến Hùng Huỳnh bị tố "vay mượn chất xám" của em út BTS.

Đây được cho là động thái của Kewtiie nhằm phản pháo các fan Jungkook và BTS, những người đang chỉ trích Hùng Huỳnh vì đạo nhái. Chính vì thế, Kewtiie đã trở thành tâm điểm của cơn bão phẫn nộ.

Các fan rất tức giận vì Kewtiie có thái độ không đúng đắn, cho rằng anh cổ xúy việc lấy chất xám của người khác, khiến nam producer phải gỡ dòng trạng thái. Thế nhưng sau đó, Kewtiie tiếp tục có động thái "chọc tổ kiến lửa" khi đăng bài về album GOLDEN của Jung Kook, kèm thông báo tặng quà cho các fan may mắn. Hành động này tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ. Cuối cùng, Kewtiie đã phải khóa Threads cá nhân.

Nhiều netizen kêu gọi Hùng Huỳnh ngừng "tham khảo" em út BTS.

Đáng nói hơn, đạo diễn của MV Chẳng Thể Nhắm Mắt là Kiên Ứng, một anh trai tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và đang nhận nhiều thiện cảm từ khán giả.

Hiện tại, không chỉ ở Việt Nam mà tại quốc tế, các fan BTS cũng có động thái về việc này. Trên mạng xã hội, netizen đang dấy lên phong trào kêu gọi "STOP COPYING BTS" với hơn 5000 bài đăng và con số này chắc chắn vẫn sẽ còn tiếp tục tăng.