Zoom cận cặp đôi Vbiz dính nhau không rời trên thảm đỏ, hành động của nhà trai xứng đáng 100 điểm tinh tế

Tối 17/9, buổi họp báo ra mắt bộ phim Bóng Ma Nhà Hát đã diễn ra thành công tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện đón chào nhiều nghệ sĩ Vbiz như Sam, Thuỳ Anh, Trâm Anh, Hứa Minh Đạt, Xuân Phúc... Giữa rừng sao Việt, cặp đôi Quỳnh Lý - Tú Hảo bất ngờ nhận được sự chú ý lớn.

Quỳnh Lý ghi điểm với vẻ ngoài điển trai, kiểu tóc vuốt gọn, diện suit đen phối sơ mi nâu. Nam diễn viên không quá cầu kỳ về trang phục nhưng vẫn nổi bật nhờ vóc dáng cao ráo và thần thái khá cuốn hút. Sánh bước cùng nam chính Bóng Ma Nhà Hát, Tú Hảo mang đến hình ảnh nữ tính, sang trọng trong thiết kế jumpsuit màu kem. Người đẹp khoe đôi chân dài, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt sắc sảo, tạo sự tương phản thú vị với vẻ ngoài nam tính của Quỳnh Lý.

Quỳnh Lý và Tú Hảo dính như sam, tình tứ giữa sự kiện

Công khai yêu nhau từ tháng 4, cặp sao trẻ không ngần ngại thể hiện tình cảm trước hàng trăm người. Khi thấy Tú Hảo gặp khó khăn tại khu vực xếp hàng để tiến đến backdrop chụp ảnh, Quỳnh Lý để lộ sự lo lắng trong từng ánh mắt, cố gắng trấn an người tình dù đứng cách nhau khá xa. Chỉ vài giây sau, Quỳnh Lý đã ở ngay cạnh Tú Hảo, hướng dẫn cô tận tình để bước lên thảm đỏ.

Kết thúc phần check-in trước ống kính, Tú Hảo được Quỳnh Lý nắm tay dìu vào bên trong rạp phim khiến netizen đứng ngồi không yên. Khoảnh khắc 2 người nắm chặt tay nhau, không rời nửa bước đã được người hâm mộ bắt trọn.

Nhiều khán giả cho rằng cả hai sở hữu ngoại hình khá tương xứng, khi Quỳnh Lý mang vẻ điển trai, nam tính còn Tú Hảo gây ấn tượng bởi nét đẹp hiện đại. Đặc biệt, những cử chỉ chăm sóc, ân cần và liên tục để ý đến đối phương khiến cặp đôi được nhận xét có chemistry ngọt ngào, đứng cạnh nhau trông không khác gì một cặp đôi bước ra từ phim. Một số ý kiến còn thích thú trước sự thoải mái của cả hai khi công khai thể hiện tình cảm.

Một số bình luận của netizen:

- Thấy 2 bạn này xứng đôi vừa lứa lắm luôn á.

- Tú Hảo lâu lâu mới thấy xuất hiện ở sự kiện, xinh quá.

- Có danh phận là đây sao, tui mừng cho bà luôn á Tú Hảo. Quỳnh lý 100 điểm tinh tế.

- Ui sao soft quá chừng. Couple nè dễ thương quá.

- 2 anh chị tay nắm chặt tay không rời luôn kia trời.

Bóng Ma Nhà Hát theo chân Hoàng Tuấn (Quỳnh Lý), một chuyên viên bất động sản trẻ, tham vọng và đang tìm cách thăng tiến trong công việc. Tuấn được giao một nhiệm vụ gần như bất khả thi: phải vực dậy Nhà hát Vàng Son - một nhà hát cũ kỹ, xuống cấp - trong vòng một tháng. Nếu thất bại, sự nghiệp của anh đứng trước nguy cơ chấm dứt.

Rắc rối nằm ở chỗ Nhà hát Vàng Son không chỉ xuống cấp mà còn bị đồn là có ma. Tại đây, Tuấn gặp Nhã (Sở Lam/Phương Lan), một nữ diễn viên đã qua đời và mắc kẹt tại nhà hát suốt nhiều năm vì một chấp niệm chưa được giải quyết. Ban đầu vốn không tin chuyện ma quỷ, Tuấn liên tục gặp những hiện tượng kỳ quái và bị Nhã "hành" đến mức phải thay đổi thái độ.

Thay vì bỏ cuộc, Tuấn lại nảy ra một ý tưởng rất... bất động sản: biến chính câu chuyện nhà hát bị ma ám thành "thương hiệu" để kéo khán giả đến. Với khả năng marketing và sự hỗ trợ của những người trong nhà hát, anh dần khiến nơi đây cháy vé, biến một địa điểm tưởng như sắp bị khai tử thành điểm đến gây tò mò. Nhưng những bí mật liên quan đến cái chết của Nhã và quá khứ Nhà hát Vàng Son dần được hé lộ, khiến kế hoạch của Tuấn đứng trước nguy cơ đổ vỡ.