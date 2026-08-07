Cặp đôi Vbiz bị team qua đường bắt gặp hẹn hò: Dính nhau sát rạt, phim giả tình thật khó chối cãi

Mới đây, đoạn video ngắn được bất ngờ viral trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ được một phen đứng ngồi không yên. Dù góc quay chủ yếu là từ phía sau lưng nhưng netizen nhanh chóng nhận ra đó là cặp trai tài gái sắc đang nhận được nhiều sự chú ý thời gian qua: Nguyễn Quốc Trường Thịnh và Huỳnh Hồng Loan.

Trong đoạn clip, Trường Thịnh và Hồng Loan cùng xuất hiện trong một không gian ngập tràn ánh đèn ấm cúng. Dù chỉ là một khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính camera nhưng sự thân mật và tương tác tự nhiên giữa hai người lại khiến dân tình phải tan chảy.

Nhà gái nhẹ nhàng khoác tay nhà trai, trong khi đằng trai cũng ân cần dắt nàng bước đi. Ánh mắt cả hai hướng về nhau và cùng trò chuyện, cùng cười rất tự nhiên. Nếu không nói gì thì ai nhìn vào cũng nghĩ ngay đó là một cặp đôi ngoài đời thật. Thế nên không bất ngờ khi đoạn clip nhanh chóng khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về việc cặp đôi đang bí mật hẹn hò.

Bình luận từ netizen:

- Tình cảm quá trời tình cảm rồi

- Đẹp và hạnh phúc quá cậu mợ ơi, chúc cậu mợ vui vẻ nha, lúc nào cũng như vậy hết

- Tui xỉu vì ổng bả

- Trời ơi nhìn vậy mà không yêu tui kiện, mặc cả đồ đôi nữa đó hả

- Tan chảy vì quá hạnh phúc, đẹp đôi dữ dằn

Sở dĩ netizen có thêm cơ sở để tin rằng cả hai đang "phim giả tình thật" là vì trên mạng xã hội, Trường Thịnh và Hồng Loan cũng không hề ngại ngần thể hiện sự thân thiết. Họ thường xuyên đăng tải những bức ảnh chụp chung, tương tác thả thính qua lại dưới các bài viết một cách tự nhiên, ngọt ngào.

Đặc biệt, trong một bài đăng, sau khi nhận được bình luận "Cái chụp lưng tui vậy đó hả" từ Hồng Loan, Trường Thịnh đã phản hồi bằng một bức ảnh chụp bóng lưng của hai người kèm theo dòng caption ngắn gọn chỉ là một biểu tượng hình trái tim. Những tương tác không chút khoảng cách này càng làm cho người hâm mộ có thêm động lực để "đẩy thuyền".

Nguyễn Quốc Trường Thịnh từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam nhờ ngoại hình vô cùng nổi bật. Nam diễn viên sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt sâu hút hồn khiến nhiều người liên tưởng đến các tài tử lai Tây. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình phong trần, nam tính, Trường Thịnh còn khẳng định thực lực qua hàng loạt vai diễn đa dạng từ phản diện đến chính diện. Tên tuổi của anh phủ sóng mạnh mẽ qua các dự án như Mẹ Trùm, Cali Mùa Hoa Vàng, Tình Yêu Dối Lừa, Ăn Tết Miệt Vườn, Bí Mật Của Luật Sư, Yêu Lần Nữa...

Trong khi đó, Huỳnh Hồng Loan là một trong những mỹ nhân phim giờ vàng đình đám. Sở hữu gương mặt phúc hậu, đôi mắt lá liễu đượm buồn cùng nụ cười rạng rỡ, Hồng Loan luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các vai diễn cô gái dịu dàng, chịu thương chịu khó trên sóng truyền hình quốc gia. Cô từng gây sốt khi xuất hiện trong MV Âm Thầm Bên Em của Sơn Tùng M-TP trước khi chính thức lấn sân vào diễn xuât. Sự nghiệp diễn xuất của người đẹp gốc Bình Dương được ghi dấu qua các bộ phim như Mẹ Rơm, Tiệm Ăn Dì Ghẻ, Lựa Chọn Số Phận, Hành Trình Công Lý, Tình Khúc Bạch Dương...

Cả hai bén duyên khi cùng tham gia bộ phim Nợ Đời Vay Trả. Trong phim, Trường Thịnh vào vai cậu Hai Vĩnh Trường - một thiếu gia chịu nhiều tổn thương bên trong cánh cửa hào môn, còn Huỳnh Hồng Loan đảm nhận vai Ngọc Trâm - cô gái chịu thương chịu khó, giàu lòng vị tha. Từ mô-típ "cưới trước yêu sau" đầy trắc trở trên màn ảnh, cả hai đã tạo nên những phản ứng hóa học bùng nổ, chân thực, chạm vào cảm xúc người xem. Những phân cảnh tình cảm, ánh mắt dịu dàng họ dành cho nhau trong phim từng được khán giả khen ngợi là lãng mạn "hơn cả phim Hàn Quốc".

Sau khi Nợ Đời Vay Trả kết thúc, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều bức ảnh hậu trường, sự kiện hay những buổi gặp gỡ bạn bè, giữ mối quan hệ thân thiết. Dù ở thời điểm hiện tại, Trường Thịnh và Hồng Loan chưa ai lên tiếng khẳng định hay phủ định chính thức về chuyện tình cảm đời tư, nhưng những hình ảnh tình tứ ngoài đời thực này vẫn nhen nhóm hi vọng cho người hâm mộ về một cặp đôi "trai tài gái sắc" mới bước ra từ màn ảnh.