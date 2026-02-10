Zalopay đồng hành chương trình "Ai cũng có Tết" năm thứ 6 cùng Quỹ Vầng Trăng Khuyết

Thế nhưng, phía sau bức tranh rộn ràng ấy vẫn còn không ít phận người mà với họ, Tết không phải là đoàn viên, mà là khoảng thời gian cô đơn và nhiều trăn trở nhất trong năm.

Ở các thành phố lớn, nhiều người già bán vé số, nhặt ve chai, lao động nghèo sống trong những khu trọ tạm bợ đã nhiều năm không có điều kiện về quê ăn Tết. Không phải vì họ không nhớ nhà, mà bởi không đủ tiền mua vé xe, sức khỏe không cho phép đi xa, hoặc không còn người thân để trở về. Với người vô gia cư, Tết chỉ là thêm vài ngày phố xá thưa thớt, còn vỉa hè, công viên vẫn là nơi trú ngụ quen thuộc.

Không chỉ thiếu thốn về vật chất, điều khiến nhiều người sợ Tết hơn cả là cảm giác bị bỏ lại, khi xung quanh ai cũng có nơi để về, có người để chờ đợi.

Xuất phát từ thực tế đó, nhiều năm qua, Quỹ Từ thiện & Bảo trợ xã hội Vầng Trăng Khuyết đã duy trì chương trình "Ai cũng có Tết", với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp và tử tế cho những mảnh đời yếu thế. Theo đại diện ban tổ chức, chương trình hướng đến việc đảm bảo rằng, dù hoàn cảnh thế nào, mỗi người đều có cơ hội đón Tết trong sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng.

Trong mùa Tết năm nay, chương trình Ai cũng có Tết đặt mục tiêu hỗ trợ 600 người thuộc hai nhóm đối tượng chính. Nhóm thứ nhất là 400 người già và người lao động nghèo đang được tiếp sức mưu sinh, chủ yếu là những người bán vé số, nhặt ve chai, lao động đường phố. Nhóm thứ hai gồm 2000 cụ già tại các quán trọ và người vô gia cư, những người không có nơi chốn ổn định để đón Tết.

Mỗi "cái Tết" có giá trị trung bình khoảng 500.000 đồng, bao gồm bữa ăn Tết, quà Tết, nhu yếu phẩm.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc tổ chức các bữa cơm Tết tại hệ thống quán trọ và mái ấm do Quỹ Vầng Trăng Khuyết vận hành. Trong những ngày Tết, các không gian này mở cửa để đón người già, người khó khăn đến ăn Tết cùng nhau. Không mâm cao cỗ đầy, nhưng những bữa cơm giản dị với bánh chưng, dưa hành, chả lụa… lại mang ý nghĩa đặc biệt, khi người ta được ngồi lại, trò chuyện và chia sẻ cùng nhau trong những ngày đầu xuân.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự đồng hành của một số đơn vị, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ công tác kết nối cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động được triển khai hiệu quả hơn, trong đó có Zalopay. Với vai trò cung cấp nền tảng công nghệ và tính năng Quyên góp trên ứng dụng Zalopay, tạo điều kiện để hàng chục nghìn nhà hảo tâm trên khắp cả nước cùng chung tay chăm lo cho các hoàn cảnh yếu thế, góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp và đủ đầy hơn.

Theo ban tổ chức, "Ai cũng có Tết" không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà còn là cách để giữ lại cảm giác được quan tâm, được nhớ đến cho những người yếu thế trong xã hội. Tết sẽ trọn vẹn hơn khi niềm vui không chỉ gói gọn trong từng gia đình, mà được san sẻ đến cả những phận người kém may mắn. Và khi đó, mùa xuân mới thực sự không bỏ lại ai phía sau.