"Mang gì về nhà dịp Tết?" - Khi hộp bánh quy bơ trứ danh được nhiều người nổi tiếng cùng nhắc tên

Khi không khí Tết đang lan tỏa khắp nơi, câu hỏi quen thuộc "Tết này mang gì về nhà?" lại được nhắc đến nhiều hơn. Từ người lớn đến người trẻ, dù ở những thế hệ khác nhau, tất cả dường như đều gặp nhau ở một điểm chạm cảm xúc chung: khát khao giữ trọn truyền thống Tết – mang về nhà không chỉ quà Tết, mà là lời cảm ơn được trao gửi trọn vẹn cho những người thân yêu luôn đồng hành suốt một năm qua. Và trong hành trình ấy, Danisa - thương hiệu bánh quy bơ trứ danh từ Đan Mạch – vẫn hiện diện như một biểu tượng quen thuộc của tinh thần tri ân mỗi dịp xuân về.

Khi món quà Tết trở thành cách nuôi dưỡng lòng biết ơn trong gia đình

Không chỉ là món quà biếu tặng, Danisa dần trở thành một phần trong ký ức chung. Từ hộp bánh trên bàn trà ngày Tết đến chiếc hộp kỷ vật cất giữ câu chuyện năm tháng, tinh thần tri ân được nuôi dưỡng âm thầm và "viết tiếp" theo cách rất riêng của mỗi người.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Danisa không chỉ là hộp bánh quy bơ quen thuộc mà còn là ký ức Tết tuổi thơ bên mẹ: những lần phụ mẹ ghi thiệp, chuẩn bị quà biếu ông bà, họ hàng. Từ việc nhìn mẹ chuẩn bị quà Tết, gìn giữ từng điều nhỏ nhặt cho gia đình, anh được "gieo mầm" cách quan tâm và không ngại ngần bày tỏ lòng biết ơn.

Đến nay, dù mỗi dịp Tết đã vắng bóng mẹ, anh vẫn chọn Danisa làm món quà dành tặng cho ba như cách tiếp nối những bài học đã được dạy từ thuở nhỏ. Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, khoảnh khắc trao tặng hộp bánh Danisa không chỉ dừng lại ở ý nghĩa quà tặng, mà còn là cách anh nuôi dưỡng lòng biết ơn cho các con của mình. Từ những khoảnh khắc giản dị ấy, các giá trị tốt đẹp sẽ được gìn giữ, truyền lại và lan tỏa bền bỉ qua từng thế hệ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chọn Danisa làm quà Tết như cách tiếp nối tinh thần tri ân từ gia đình, đồng thời trao cho con bài học về lòng biết ơn.

Tinh thần tiếp nối tình cảm tri ân cũng hiện diện rõ nét trong lựa chọn quà Tết của nhiều gia đình Hot TikToker như Bánh mì Nhúc Nhích, Big Big Bối, Chồng Duyên Vợ Hoà. Với mỗi gia đình họ, thương hiệu bánh quy bơ quốc dân luôn hiện hữu trong những khoảnh khắc rất đời thường nhưng giàu cảm xúc.

Danisa gắn liền với hình ảnh người bà và những mùa Tết xưa của gia đình Bánh mì Nhúc Nhích.

Ở gia đình Big Big Bối, Danisa hiện diện trong niềm háo hức của con trẻ khi cùng ba mẹ chọn quà Tết cho ông bà, như một cách gieo vào con bài học đầu tiên về lòng biết ơn và sự trân trọng những điều tốt đẹp mình đang có.

Với gia đình Chồng Duyên Vợ Hòa, Danisa không chỉ là hộp bánh quy bơ thân quen , mà còn là cầu nối giúp những lời cảm ơn được bày tỏ trọn vẹn hơn, để lòng tri ân được gìn giữ và tiếp tục lan tỏa qua từng mùa Tết.

Danisa - món quà Tết gửi trao trọn vẹn tâm ý

Không phải ngẫu nhiên Danisa được nhiều thế hệ lựa chọn làm quà vào các dịp đặc biệt trong năm, điển hình là dịp Tết. Đằng sau mỗi hộp bánh là sự kết hợp giữa chất lượng được chăm chút kỹ lưỡng từ công thức hoàng gia Đan Mạch và tinh thần tri ân mà thương hiệu theo đuổi.

Mỗi phiên bản trong bộ sưu tập bánh Danisa mang theo một câu chuyện riêng, gắn với những khoảnh khắc sum vầy và tri ân trong ngày Tết Việt. Danisa phiên bản Xanh Huyền Thoại từ lâu đã trở thành biểu tượng của lòng tri ân của nhiều thế hệ. Năm hương vị bánh như những lời chúc gửi gắm tâm ý: Currant Crunch chúc trường thọ theo năm tháng, Vanilla Ring tượng trưng cho tài lộc viên mãn và sự tiếp nối, Butter Pretzel gửi gắm tình yêu gắn bó, Sugar Slices đại diện cho sự ngọt ngào và thịnh vượng, còn Harvest Moon là biểu trưng cho sự sum vầy và gắn kết gia đình.

Bên cạnh đó, Danisa Gold Cashew - phiên bản Vàng Thượng Hạng với vị bánh socola hạt điều cùng năm loại bánh quy bơ truyền thống, vẫn là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích nhiều năm qua. Đặc biệt, Danisa Gold Cranberry - phiên bản Đỏ Tinh Hoa với sáu loại bánh đa dạng, mang diện mạo đỏ vàng sang trọng, đậm không khí Tết, mở ra một lựa chọn mới mẻ để gửi gắm lời chúc đầu năm theo tinh thần trẻ trung nhưng vẫn trọn vẹn yêu thương.

Mỗi phiên bản trong bộ quà "Tròn Vẹn Tri Ân" của Danisa đều mang theo một câu chuyện riêng, gắn với những khoảnh khắc bày tỏ lòng biết ơn trong ngày Tết của người Việt.

Khép lại những câu chuyện ấy có thể thấy, Danisa không chỉ hiện diện như một món quà quen thuộc, mà còn là một cách tinh tế để bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm trong gia đình. Chính từ ý nghĩa đó, giữa nhịp sống hiện đại, một hộp bánh Danisa vẫn đủ ý nghĩa để kết nối các thế hệ, lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất và "viết tiếp" tinh thần tri ân qua từng mùa Tết.

