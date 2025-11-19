Siêu thảm đỏ Rồng Xanh 2025: Hyun Bin - Son Ye Jin chiếm trọn spotlight, Yoona (SNSD) rực rỡ như đóa hoa hồng

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards) đã chính thức diễn ra trong sự hân hoan của người hâm mộ. Thảm đỏ lễ trao giải quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Hyun Bin - Son Ye Jin, Yoona (SNSD), Lee Chae Min, Han Ji Min, Lee Je Hoon, Ahn Bo Hyun...

Mọi sự chú ý trên thảm đỏ Rồng Xanh năm nay đã thuộc về đôi vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin. Kể từ Baeksang 2020, đây mới là lần đầu tiên cặp đôi này cùng đi dự lễ trao giải. Dù không sánh đôi bên nhau nhưng Hyun Bin vẫn đủ gây sốt với visual bảnh bao, còn Son Ye Jin diện váy lưới, để tóc ngắn chưa từng có, đem đến hình ảnh cực kỳ táo bạo và mới mẻ. Cặp đôi Ngự Trù Của Bạo Chúa cũng hot không kém khi Yoona (SNSD) diện váy đỏ rực rỡ như đóa hoa hồng, xinh đẹp ngút ngàn, chấp mọi ống kính zoom cận. "Chôn ha" Lee Chae Min nổi bật với thân hình chuẩn mẫu, chiều cao 1m90 cùng gương mặt chuẩn "bạch mã hoàng tử" đầy thu hút.

Son Ye Jin khiến tất cả choáng ngợp khi xuất hiện trên thảm đỏ Rồng Xanh 2025

Cô diện chiếc váy lưới kèm voan, tôn lên thân hình gợi cảm

Chiếc váy này còn giúp Son Ye Jin khoe khéo được tấm lưng trần quyến rũ

Đặc biệt hơn, chưa bao giờ Son Ye Jin để tóc ngắn đến thế

Diện mạo mới mẻ, trẻ trung và đầy táo bạo của Son Ye Jin nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ

Khán giả không ngừng khen ngợi cô xinh xắn như búp bê

Hyun Bin không sánh đôi bên vợ, khiến dân tình tiếc hùi hụi

Dù vậy, anh vẫn gây ấn tượng mạnh với visual điển trai và bảnh bao hết chỗ chê

Cận cảnh "trung niên" Hyun Bin tạo dáng bắn tim theo giới trẻ

Yoona diện váy đỏ sang chảnh, hóa thân thành đóa hoa hồng rực rỡ, tỏa sáng trong mọi góc độ

Cận cảnh gương mặt đẹp không tì vết của nữ thần SNSD

Ở tuổi 35, Yoona vẫn vững vàng là nữ thần nhan sắc hàng đầu showbiz

Lee Chae Min diện vest đen lịch lãm tôn thân hình cao lớn, xuất hiện trong sự vỡ òa của người hâm mộ

Cận cảnh gương mặt điển trai hút hồn của "Chôn ha", dễ dàng hạ gục trái tim người hâm mộ

Lee Je Hoon - Han Ji Min đảm nhận vai trò host của Rồng Xanh năm nay

Han Ji Min xinh đẹp, tươi tắn cuốn hút ở tuổi 43

Lee Je Hoon lên đồ như hoàng tử, cực kỳ điển trai và thu hút

Bạn gái Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin diện váy tông nude thướt tha

Lee Sun Bin nổi bật với vẻ đẹp sang chảnh như nữ thần

"Em gái quốc dân" Kim So Hyun như bị cộng thêm tuổi vì diện váy đen già dặn

Ahn Bo Hyun - bạn trai cũ Jisoo nổi bật với vóc dáng cao lớn chuẩn mẫu

"Chim thủy tổ" Ahn Hyo Seop cũng điển trai nổi bật chẳng kém cạnh

Park Jin Young diện vest nhung ấm áp

Phản diện đình đám của The Glory - Jung Sung Il

Park Jung Min - bạn diễn của Jisoo trong Newtopia

Tài tử Hospital Playlist - Jo Jung Seok

"Ông nội" Cậu Ấm Nhà Tài Phiệt - Lee Sung Min

Tài tử phái thực lực Sol Kyung Gu

Ngôi sao Mask Girl, Người Mẹ Tồi Của Tôi - Yeom Hye Ran

Tình màn ảnh của Song Joong Ki - Jeon Yeo Bin diện váy hồng nữ tính quyến rũ

1 tình màn ảnh khác của Song Joong Ki - Shin Hyun Bin

Kim Do Yeon (cựu thành viên I.O.I) lên đồ lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn

Kim Min Ju (cựu thành viên IZ*ONE) nổi bật với váy trắng tôn dáng

Ngôi sao Cậu Út Nhà Tài Phiệt Park Ji Hyun

Sao trẻ đang lên Roh Yoon Seo

Minh tinh 62 tuổi Lee Hye Young chơi lớn với mái tóc nhuộm vàng rực rỡ

"Gà cưng" nhà HYBE - BOYNEXTDOOR lần đầu bước chân trên thảm đỏ Rồng Xanh danh giá

Nguồn: Xports News, Newsen