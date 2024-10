Yoko Ono đã nhận được cảnh báo về việc John Lennon gặp nguy hiểm trước cuộc ám sát

(Ảnh: Iain Macmillan © Yoko Ono)

Theo Elliot Mintz, "cố vấn" của Yoko Ono đã cảnh báo bà rằng John Lennon "gặp nguy hiểm" chỉ vài tháng trước khi bị ám sát ở New York. Elliot Mintz mô tả ngôi sao The Beatles là "bạn thân" của mình và làm việc như một người phát ngôn cho di sản của ông sau khi ông qua đời vào năm 1980. Elliot thậm chí đã dành một buổi tối với Lennon và Yoko để nghe album sắp phát hành của họ, Double Fantasy, chỉ vài tuần trước khi ca sĩ qua đời.

Sau vụ ám sát, Elliot cho biết Yoko thấy mình "bị bao vây bởi những kẻ phản bội", bao gồm cả cựu trợ lý Fred Seaman, người đã bị cuốn vào cuộc chiến pháp lý kéo dài 20 năm - bị cáo buộc ăn cắp đồ từ nhà của vợ chồng John Lennon - để viết một cuốn sách về ngôi sao này. Năm 2002, mâu thuẫn giữa ông với Yoko đã được giải quyết bên ngoài tòa án.

Nhiều năm sau, tác giả người Mỹ Albert Goldman đã xuất bản cuốn sách tiểu sử The Lives of John Lennon về ngôi sao sinh ra ở Liverpool. Trong đó, ông cáo buộc John là một người chồng và người cha vũ phu, một kẻ ẩn dật nghiện ngập và thường xuyên lui tới gái mại dâm ở Thái Lan.

Những lời cáo buộc này đã thúc đẩy Elliot đề xuất một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh với Yoko để phản bác lại những điều nêu trong cuốn tiểu sử của Albert Goldman. Elliot cho biết, Yoko đã nói bà sẽ "kiểm tra với các cố vấn của mình" - các cố vấn ở đây chính là "đội ngũ đọc bài tarot và nhà số học" của bà.

Khi nghe điều này, Elliot đã bày tỏ sự nghi ngờ của mình về "các cố vấn" của Yoko, chất vấn Yoko về lý do tại sao họ không lường trước được số phận bi thảm của John bên ngoài khu chung cư Dakota ở New York? Điều này cũng được Elliot nói rõ trong cuốn sách của mình, "We All Shine On: John, Yoko, and Me", được The Times đăng nhiều kỳ. Elliot kể lại cuộc đối thoại giữa 2 người: "Tôi chưa bao giờ tỏ ra hoài nghi về niềm tin huyền bí của Yoko nhưng lần này, tôi đã phản bác lại. Tôi hỏi cô ấy: "'Yoko, để tôi hỏi cô một điều. Nếu những cố vấn này giỏi như cô nghĩ, tại sao không ai trong số họ thấy được điều gì sẽ xảy ra với John? Tại sao không có cảnh báo? '".

Theo Elliot, Yoko trả lời rằng bà đã được cảnh báo, nên bà thúc giục nhạc sĩ huyền thoại rời khỏi New York. Yoko Ono giải thích: "Tôi được thông báo rằng anh ấy đang gặp nguy hiểm ở New York và anh ấy nên được đưa đi ngay lập tức. Đó là lý do tại sao tôi gửi anh ấy đến Bermuda vào mùa hè. Nhưng tôi không thể giữ anh ấy ở lại mãi mãi. Anh ấy phải quay lại vào một thời điểm nào đó".

Yoko nói thêm rằng John tin rằng "nếu họ định bắt bạn, họ sẽ bắt bạn" và không ủng hộ vệ sĩ. Lennon, 43 tuổi, đã bị ám sát bên ngoài tòa nhà Dakota vào ngày 8 tháng 12 bởi Mark David Chapman, người đã bắn nam ca sĩ năm phát bằng súng lục ổ quay.

Chapman đã nhận bản án từ 20 năm tù chung thân và đã bị từ chối ân xá 13 lần kể từ khi bị giam giữ.