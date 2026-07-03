Yi He Tang chạm mốc 100 cửa hàng với không gian ngập tràn sắc tím

Từ bông hoa đầu tiên đến dấu mốc 100 cửa hàng

Chiều 26/6, không gian tại 45/1 Trần Thái Tông (phường Cầu Giấy, Hà Nội) phủ kín sắc tím của Gardenia. Trong tiếng trống lân rộn rã và sự chứng kiến của hơn 100 vị khách mời gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đối tác, báo chí, KOLs, KOCs cùng toàn thể đội ngũ Công ty TNHH Đầu tư Nhượng quyền VAG, Yi He Tang Việt Nam chính thức khai trương cửa hàng thứ 100 và khởi động chiến dịch "Hành Trình Trăm Hoa" - cột mốc đánh dấu một chặng đường phát triển mới của thương hiệu tại Việt Nam.

Phía sau con số 100 không chỉ là 100 điểm bán. Đó là hành trình 7 năm bền bỉ vun đắp, từ những bước chân đầu tiên của Yi He Tang tại Việt Nam năm 2019 đến một hệ thống phủ khắp cả nước. Là thương hiệu sở hữu hơn 8.000 cửa hàng trên toàn châu Á, Yi He Tang dưới sự phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Nhượng quyền VAG đã từng bước xây dựng mô hình vận hành bài bản, nghiên cứu hương vị phù hợp với khẩu vị người Việt và đồng hành cùng các đối tác nhượng quyền trên con đường phát triển bền vững.

Cửa hàng thứ 100 tại 45/1 Trần Thái Tông vì thế không đơn thuần là một điểm bán mới. Đây còn là trụ sở điều hành của VAG - nơi đào tạo, kết nối và vận hành toàn bộ hệ thống, như một "gốc rễ" để những "đóa hoa" tiếp tục vươn mình trên hành trình phía trước.

Sự kiện cũng là lời tri ân mà Yi He Tang gửi đến những người đã góp phần tạo nên hành trình ấy. Khách mời được tham quan trụ sở, trực tiếp trải nghiệm quy trình pha chế, tự tay thực hiện những ly trà sữa đặc trưng và gặp gỡ đội ngũ đứng sau thương hiệu.

Khoảnh khắc nghi thức cắt băng khánh thành diễn ra giữa màn múa lân rực rỡ, hình ảnh "đóa hoa thứ 100 nở rộ" xuất hiện như một biểu tượng đẹp: mỗi cửa hàng là một bông hoa, và hành trình trăm hoa ấy chỉ có thể nở rộ nhờ sự đồng hành của đối tác, khách hàng và những con người đã âm thầm vun bồi suốt nhiều năm.

Trong phần chia sẻ tại sự kiện, CEO, Founder Nguyễn Viên An nhìn nhận, giữa một thị trường đồ uống ngày càng đông đúc, sản phẩm ngon mới chỉ là điểm khởi đầu.

"Chúng tôi tin rằng, một thương hiệu không chỉ bán những ly trà sữa ngon mà còn phải mang đến cảm xúc, lan tỏa cái đẹp và tạo nên những giá trị văn hóa. Điều khiến khách hàng nhớ đến một thương hiệu không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở câu chuyện, trải nghiệm và những giá trị thương hiệu mang lại."

Gardenia Series - Khi một ly trà sữa cũng có thể kể một câu chuyện

Nếu cột mốc 100 cửa hàng là lời nhìn lại một hành trình đã qua, thì "Gardenia Series - Đóa Hoa Đêm Hè" chính là lời chào cho chặng đường phía trước.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh khiết của bông hoa Dành Dành (Gardenia) - loài hoa lặng lẽ nở rộ khi màn đêm buông xuống, bộ sưu tập mới không chỉ mang đến một hương vị khác biệt mà còn kể câu chuyện về sự tỏa sáng theo cách riêng của mỗi người. Đây cũng là dòng sản phẩm chiến lược của thương hiệu trong năm 2026, được định hướng trở thành một trong những bộ sưu tập theo xu hướng trà sữa hương hoa và đồ uống healthy tại Việt Nam.

Để hoàn thiện câu chuyện ấy, Yi He Tang bắt tay cùng họa sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ, biến hội họa trở thành một phần của trải nghiệm thưởng thức. Chỉ trong 5 ngày, nữ họa sĩ đã hoàn thành tác phẩm độc quyền cho chiến dịch. Bức tranh sẽ hiện diện trên hơn 1 triệu chiếc ly giấy, đồng thời xuất hiện trên toàn bộ hệ thống packaging, merchandise và các ấn phẩm truyền thông của "Gardenia Series" trong suốt mùa hè năm 2026.

Thay vì dừng lại ở một thiết kế bắt mắt, Yi He Tang muốn đưa nghệ thuật bước ra khỏi không gian triển lãm để hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường nhất.

"Nghệ thuật không chỉ nên được ngắm nhìn trên những bức tường phòng triển lãm. Nghệ thuật cũng có thể nằm trên một ly trà, đồng hành cùng cảm xúc của mỗi người trong một buổi chiều mùa hè. Đó cũng là cách Gardenia kể câu chuyện của mình: chưa bao giờ là quá muộn để tỏa sáng, bởi mỗi người đều có một thời điểm rực rỡ của riêng mình."

Có mặt tại sự kiện, anh Phan Hùng cho rằng: "Dấu mốc 100 cửa hàng không chỉ là thành quả của khát vọng và sự bền bỉ, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới không ngừng của Yi He Tang". Trong khi đó, chị Mỹ Thảo ấn tượng với cách thương hiệu đưa hội họa vào từng chiếc ly. "Mỗi lần thưởng thức trà không chỉ là trải nghiệm vị giác mà còn là một cuộc gặp gỡ với nghệ thuật, Yi He Tang đã làm được điều mà ít thương hiệu trà sữa làm được", chị Mỹ Thảo nhấn mạnh.

Khép lại cột mốc 100 cửa hàng, Yi He Tang không xem đây là điểm đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng vận hành, mở rộng hệ thống nhượng quyền và kiến tạo thêm nhiều trải nghiệm dành cho khách hàng trên khắp Việt Nam.