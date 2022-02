Yêu xa và pha quyết định táo bạo của cô nàng được "3 ông lớn" trọng vọng: Tiết lộ yếu tố làm nên giá trị của phụ nữ trong hôn nhân

Vì 1 tin nhắn mà nên duyên



Hoa Đinh từng được nhiều người biết đến với những thành tích đáng nể, được 3 "ông lớn" là Microsoft, Facebook , Google mời làm việc. Chuyện tình yêu của cô cũng ly kì không kém. Hoa kể lại chuyện tình yêu thời 4.0: "Bọn mình quen nhau khi cả hai cùng mới sang Singapore làm việc. Chính xác là quen nhau qua app Tinder. Mình vẫn nhớ khi anh mới nhắn tin thì mình bận chưa trả lời được, ngày hôm sau anh vẫn kiên trì nhắn tiếp, mình đáp lại, từ đó bọn mình nói chuyên với nhau thấy rất hợp. Nếu hồi đó bỏ qua tin nhắn của anh chắc duyên đã không tới ngày hôm nay".

Tuy yêu nhau tính bằng năm nhưng thời gian 2 người ở bên nhau không nhiều, đa phần là yêu xa.

"Có rất nhiều kỉ niệm nhưng mình nhớ nhất có lẽ là chuyến đi chơi đầu tiên của bọn mình. Anh bay từ Saudi Arabia về Singapore rồi cả hai bay về Sài Gòn và Đà Nẵng. Lần đầu tiên mình giới thiệu anh ăn những món như trứng vịt lộn, nem lụi, bánh xèo, tập đi xe máy…

Bọn mình thuê một airbnb ấm cúng trong làng Mỹ Khê cũng đi thăm Hội An, ra biển An Bàng, đi thăm thú thành phố Đà Nẵng. Mình cùng anh tham gia một lớp học nấu các món ăn của Việt Nam. Ngay từ lần đầu tiên anh ấy đã rất yêu Việt Nam rồi".

Thời gian bên nhau đã ít, Hoa còn gặp nhiều cản trở bởi dịch dã.

"Có lẽ một trong những khó khăn nhất là khi covid diễn ra khiến cho toàn bộ kế hoạch của bọn mình phải thay đổi. Tháng 4 năm 2020 mình định về Saudi Arabia để thăm anh và cả hai cùng lên kế hoạch ổn định về một chỗ sau 5 năm quen và yêu xa. Tuy nhiên đúng lúc đó Covid diễn ra phức tạp, Saudi Arabia đóng cửa toàn bộ biên giới và các chuyến bay.

Tới khi biên giới mở lại từ từ thì các chuyến bay cũng rất khan hiếm, đặt 5 lần 7 lượt bị hủy, rất căng thẳng. Từ tháng 4 tới tận tháng 10 mình mới có thể bay về gặp anh. Đây cũng là khoảng thời gian lâu nhất bọn mình ở xa nhau gần 10 tháng trời. Chưa kể những áp lực về công việc nữa. Nhưng cả hai cố gắng động viên nhau, ở xa cũng sẽ luôn sắp xếp gọi điện cho nhau, thi thoảng cùng nhau xem phim, chơi games online, cùng nhau gọi đồ ăn, hẹn hò đặt lịch gặp nhau".

Cô cho biết, chồng mình tuy ít nói nhưng là người lãng mạn rất đúng thời điểm. "Lúc yêu xa anh hay gửi hoa và quà những dịp đặc biệt. Có 1 lần anh nói dối mình là phải đi công tác nhưng thực ra bí mật đặt vé bay từ Saudi sang Singapore và xuất hiện ngay trước cửa nhà mình".

Quyết định kết hôn táo bạo

"Cuối năm 2016 bọn mình mới chính thức yêu đương. Năm 2018 cả 2 quyết định đăng ký kết hôn ở Úc. Thời gian bọn mình có với nhau tính trên đầu ngón tay. Nhưng khi đi đến quyết định này mình và anh đã suy nghĩ rất kỹ. Cả hai đều rất hợp nhau cả về những quan điểm với gia đình, những vấn đề nhạy cảm như tài chính hay có con. Ngoài ra bọn mình gặp bố mẹ hai bên và được cả hai gia đình hết sức ủng hộ", Hoa chia sẻ.

Cô khẳng định, khoảng cách sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nếu cả hai đã tìm thấy đúng nửa kia của mình, hiểu, tôn trọng, ủng hộ nhau và không còn nhu cầu phải tìm hiểu thêm ai nữa.

Thêm 1 yếu tố nữa để tình yêu xa này đi đến kết quả viên mãn là cả 2 đều khá bận rộn, thay vì kiểm soát, nghi ngờ về nhau thì họ tập trung cho công việc và những dự án riêng.

Độc lập là sự quyến rũ lớn nhất của 1 người phụ nữ

Dù rất thành công trong cả gia đình và sự nghiệp nhưng Hoa bộc bạch: "Mình chưa dám nhận là xuất chúng đâu vì ngoài kia còn rất nhiều các mẹ, các chị tuyệt vời lắm. Mình nghĩ công việc là một phần giúp mình năng động, phát triển hơn nhưng tổ ấm cũng là một phần rất quan trọng nên mình cố gắng vun vén được nhiều nhất. Mình thì ngoài công việc vẫn thích nấu ăn lúc rảnh, đi mua sắm trang trí nhà cửa. Tuy không phải là người nấu ăn giỏi nhưng từ khi có gia đình cũng cố gắng mày mò thêm và cũng coi đó là lúc thư giãn thay vì nghĩ đó là việc phải làm. Được cái chồng mình cũng sẵn sàng xắn tay phụ vợ, cả hai cùng nhau chia công việc nhà".

Hoa cho biết, cả 2 vợ chồng đều không phải tuýp người quá lãng mạn nhưng cô nghĩ trước hay sau hôn nhân dù bận rộn tới mấy thì các cặp đôi nên cố gắng dành thời gian với nhau riêng, cùng nhau tâm sự, trò chuyện. Lâu lâu cũng nên tạo bất ngờ hay một chút lãng mạn cho hôn nhân và tình yêu tăng thêm gia vị.

Là 1 người vợ, người mẹ của gia đình nhưng Hoa rất thành công trong lĩnh vực cô đã lựa chọn. Cô xuất thân không có điều kiện như những gia đình khác nên lúc nào cũng phấn đấu. Nhất là sự mất mát người thân khiến Hoa càng mạnh mẽ. Cô đã sớm ý thức được "người phụ nữ lấy chồng tốt và giàu có là may mắn nhưng luôn phải đứng trên đôi chân của mình. Vì tương lai không ai nói được điều gì nên thay vì chờ may mắn hãy tự tạo may mắn cho chính mình".

Chồng Hoa từng thừa nhận, cũng chính vì sự độc lập của cô mà anh yêu cô hơn.

Lấy chồng từ năm 2018 nhưng chưa có cái Tết nao Hoa về Việt Nam nhưng Tết năm 2022 này có chút khác biệt khi cô được đón bố mẹ chồng.

"Năm nay nhà mình được đón ông bà nội từ Úc sang, ăn Tết ở Ireland nên cũng chia sẻ được với ông bà phong tục ở Việt Nam, có đủ bánh chưng giò chả, ông bà thích lắm".

Câu chuyện của Hoa chính là minh chứng của việc phụ nữ hiện đại vừa có thể làm những điều phi thường vừa có thể chu toàn việc làm mẹ, làm vợ.

Năm mới, cô gửi gắm đến chị em: "Phụ nữ hãy yêu thương bản thân mình trước tiên, chú ý chăm sóc cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Có những lúc trong vị trí người vợ, người mẹ, người lãnh đạo hay người nhân viên mình chưa thể hoàn hảo như mong muốn thì cũng đừng quá lo lắng. Vì cùng một lúc làm nhiều việc như vậy đã là rất phi thường rồi.

Mình nên có niềm đam mê, sở thích riêng để luôn cập nhật những cái mới bên ngoài bàn làm việc, cách xa nơi góc bếp. Mình thấy phụ nữ hãy cố gắng mở lòng, giao tiếp với chồng để chồng hiểu và san sẻ cùng mình cũng như tìm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình nếu cần nữa".

