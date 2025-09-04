Yêu xa 1.000km có sợ không? Sau A80 là lời đáp

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, các chiến sĩ tham gia trong khối diễu binh, diễu hành lại nhanh chóng quay trở về với đơn vị, tiếp tục với các công tác thường ngày. Điều này khiến những ai yêu mến các chiến sĩ, đặc biệt đã dành thời gian theo dõi họ từ khi luyện tập A80 đến hiện tại đều cảm thấy có phần bồi hồi, tiếc nuối, không muốn chia tay.

Sáng nay tại sân Ga Hà Nội, nhiều người đã đến tận nơi để tạm biệt, gửi lời chúc, quà tặng thay cho lời cảm ơn, tri ân. Không những vậy, nhiều cặp đôi, nhiều chuyện tình mới chớm nở nhờ Tổ Quốc se duyên, giờ cũng phải nghẹn ngào nói lời chia xa khiến những ai chứng kiến không khỏi xúc động.

Khoảnh khắc chia tay đầy bịn rịn, nghẹn ngào ccủa nam chiến sĩ khối Dân quân tự về và bạn gái (Clip: Như Hoàn)

Dương Ngọc Sinh và bạn gái

Theo đó, Dương Ngọc Sinh - chiến sĩ thuộc khối Dân quân tự vệ và bạn gái có nickname là Vịt bắt đầu quen nhau từ tháng 8, khi anh đang tham gia nhiệm vụ A80. Cả hai chia sẻ giữa lúc bộn bề công việc, cặp đôi vô tình tìm thấy nhau và cảm nhận được sự đồng điệu, thấu hiểu giữa hai người.

Tuy nhiên hiện tại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Dương Ngọc Sinh phải trở về Gia Lai - nơi đơn vị của mình đóng quân. Còn Vịt, cô bạn vẫn ở lại Hòa Bình (nay là Phú Thọ) và tiếp tục công việc của mình. Chính bởi khoảng cách hơn 1.000km này mà khi ở sân Ga, bạn gái của Sinh nghẹn ngào bật khóc vì sắp phải chia xa.

Về phía Sinh, nam chiến sĩ cũng vô cùng bịn rịn, cảm thấy lo lắng khi không thể ở gần bạn gái, sợ cô thiếu vắng sự quan tâm và tình cảm mà anh dành cho. Không những vậy, Sinh cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi lo về khoảng cách giữa 2 người. Bởi đặc thù công việc, không thể lúc nào cũng gặp gỡ hay trò chuyện thường xuyên, Sinh cũng sợ tình yêu không vượt qua được khoảng cách.

Tuy nhiên, Vịt - bạn gái của anh chàng lại tự tin trả lời khi được hỏi có sợ yêu xa hay không: “Mình không sợ, vì mình tin anh ấy sẽ trở lại sớm với mình thôi”.

Trước khi tạm biệt bạn gái để lên tàu về đơn vị, Ngọc Sinh cũng hứa khi có thời gian nghỉ phép, anh sẽ về thăm bạn gái. Khi ấy, cả hai sẽ cũng nhau đi chơi, đi dạo và bù đắp lại cho những ngày chưa kịp ở bên nhau.

Cặp đôi bén duyên vào tháng 8, khi Ngọc Sinh đang thực hiện nhiệm vụ A80

Dù phải yêu xa, cả hai vẫn dành nhiều sự tin tưởng cho đối phương





