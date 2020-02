"Yêu râu xanh" khống chế bé gái 12 tuổi vào nghĩa địa giở trò đồi bại

Ngày 16/2 cơ quan chức năng Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Trương Văn Tâm (SN: 1991, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra, khoảng 22h đêm 30/1 cháu N. (12 tuổi) bị một đối tượng khống chế, đưa vào nghĩa địa xã Đồng Văn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho nạn nhân ra sức kháng cự, van xin.

Đối tượng Tâm tại cơ quan chức năng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng. Qua điều tra, xác minh, Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trương Văn Tâm về hành vi hiếp dâm.

Tại cơ quan chức năng, Tâm cúi đầu thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.