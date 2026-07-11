Yêu hoa đến mức quên ăn quên ngủ: Góc vườn nhỏ "chữa lành" của Nghiêm Khoan có gì mà khiến fan mê mẩn?

Trong nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại, việc tìm về với thiên nhiên, tự tay chăm sóc từng gốc cây ngọn cỏ không chỉ là thú vui tao nhã mà còn là liều thuốc chữa lành tâm hồn hiệu quả nhất. Đối với nam diễn viên Nghiêm Khoan, khu vườn không chỉ là không gian xanh mát để thư giãn, mà còn là một "đứa con tinh thần" cần được bảo dưỡng và chăm chút mỗi ngày. Qua vlog chia sẻ về công việc làm vườn thường nhật, anh đã giúp người xem hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên nhẫn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng và cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy những mầm non đơm hoa kết trái từ chính thành quả lao động của mình.

Nghệ thuật cắt tỉa: Khi "nhát kéo" mang theo yêu thương

Nghiêm Khoan chia sẻ, làm vườn không đơn thuần là tưới nước hay bón phân, mà là cả một nghệ thuật cắt tỉa. Mỗi mùa, mỗi loại cây lại có một cách chăm sóc riêng biệt. Ví như với hoa Clematis (dây leo), việc cắt bỏ phần cuống hoa sau khi nở không chỉ giúp cây trông gọn gàng hơn mà còn ngăn chặn việc cây tiếp tục hút dinh dưỡng nuôi cành cũ, từ đó kích thích cho những bông hoa mới nở nhanh hơn và nhiều hơn. Hay với cây cẩm tú cầu và đỗ quyên, sự quan tâm đúng thời điểm như việc bổ sung phân bón vào mùa đông chính là chìa khóa để cây khỏe mạnh.

Nhiều người mới tập làm vườn thường lo lắng việc cắt tỉa sẽ làm cây bị "chết" hoặc không thể lớn nổi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của "hoa gia" Nghiêm Khoan, cây cối trong sân vườn thực sự cần được chủ nhân "uốn nắn" bằng những nhát kéo đúng cách để phát triển đúng hình dáng. Nếu cứ để cây phát triển tự nhiên mà không có sự kiểm soát, chúng sẽ trở nên thưa thớt, yếu ớt – một trạng thái mà dân chơi vườn thường gọi hài hước là "cây chó gầy".

"Một ngày không gặp như cách ba thu": Sự sinh trưởng kỳ diệu

Có những khoảnh khắc trong vườn khiến con người ta phải kinh ngạc trước sự sống mãnh liệt của cây cối. Chỉ sau một thời gian ngắn vắng nhà do lịch trình đóng phim bận rộn, Nghiêm Khoan đã chứng kiến khu vườn của mình "thay da đổi thịt" hoàn toàn. Những chồi non bé xíu đã vươn mình mạnh mẽ, tạo nên những thay đổi đáng kinh ngạc. Đó chính là sự bù đắp ngọt ngào nhất mà thiên nhiên dành cho những người đã bỏ công sức chăm sóc.

Việc trồng trọt, nuôi dưỡng các loại cây mọng nước (xương rồng, sen đá) mang về từ những chuyến đi quay phim cũng là cách để anh lưu giữ những kỷ niệm quý giá. Một loại cây nhỏ bé, qua thời gian được nuôi dưỡng, đã phát triển thành hình dáng khổng lồ, mang lại cảm giác yên tâm và hạnh phúc vô bờ.

Khu vườn của Nghiêm Khoan không chỉ có hoa cỏ, mà còn được anh "thổi hồn" vào bằng những món đồ trang trí nhỏ xinh như đèn năng lượng mặt trời, tượng thỏ, hay hàng rào sắt. Đây chính là cách để biến một không gian sân vườn trở nên gần gũi, mang đậm khí chất gia đình.

Đặc biệt, việc lựa chọn loại cây phù hợp cho ban công như hoa Lạc Thạch (phong xa mạt lị) cũng cho thấy sự tinh tế trong cách làm vườn của anh. Đây là loài cây không chỉ tỏa hương thơm ngát mà còn có khả năng che chắn tầm nhìn, chịu hạn tốt và xanh tươi bốn mùa, rất phù hợp với những người không có quá nhiều thời gian để chăm sóc kỹ lưỡng.

Làm vườn, đối với Nghiêm Khoan, là một công việc tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Anh thừa nhận đôi khi mệt đến mức "ướt đẫm mồ hôi", nhưng bù lại, cảm giác được kết nối với thiên nhiên và nhìn thấy thành quả sau hai tiếng lao động là điều vô giá. Anh cũng không quên nhắc nhở các "bạn hoa" của mình: Làm vườn là một sự trao đổi công bằng, khi bạn bỏ ra 100% tình yêu, thiên nhiên sẽ đáp ứng lại cho bạn 100% sự đền đáp xứng đáng.

Qua những chia sẻ chân thành, Nghiêm Khoan không chỉ là một diễn viên tài năng trên màn ảnh, mà còn là một "người làm vườn" tận tâm trong đời thực. Nếu bạn cũng là một tín đồ của hoa cỏ, hãy bắt đầu ngay hôm nay, nhưng đừng quên lời dặn dò của anh: Hãy cứ tận hưởng niềm vui làm vườn, nhưng cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe, tránh bị say nắng nhé!