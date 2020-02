Yêu cầu Tuấn "khỉ" bồi thường 40 triệu đồng bắn chết bò

Tuấn 'khỉ' vừa bị yêu cầu bồi thường 40 triệu cho hành vi con bò trúng đạn chết.

Hôm nay (26/2), nguồn tin của Tiền Phong cho hay, gia đình có con bò chết do trúng đạn của Tuấn ‘khỉ’ trong vụ xả súng 5 người thương vong vào ngày 29/1 ở Củ Chi, đã có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo đó, chủ trại bò này yêu cầu gia đình Tuấn "khỉ" bồi thường 40 triệu đồng. Họ cho rằng con bò bị trúng đạn chết khi đang ở trong chuồng không liên quan gì tới chuyện đánh bạc của nhà bên cạnh.

Con bò chết do trúng đạn của Tuấn 'khỉ' đêm 29/1 ở Củ Chi.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án làm 5 người chết và 1 người bị thương do Lê Quốc Tuấn, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi thực hiện.

Đến nay, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã tạm giữ 12 bị can, để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong số những bị can này có bị can Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, tự Tý bà dòm) và Lê Quốc Minh (27 tuổi). Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT CA TPHCM điều tra, làm rõ.