Sau khi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt, gia đình đã đưa thi thể đi hỏa táng ở Sài Gòn

Ngày 16/12, cơ quan chức năng huyện Củ Chi, TPHCM cho hay, thi thể Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm bị thương 3 người ở khu vực đã được hoả táng.

Trước đó, ngày 13/2, trinh sát công an đã xác định nơi ẩn nấp của Tuấn tại căn nhà gần Cầu Xáng - giáp ranh xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn). Hàng chục trinh sát đặc nhiệm Công an TP. HCM phối hợp với nhiều lực lượng của Bộ Công an bao vây nhiều lớp cả khu vực.

Đến 22h15 cảnh sát phát hiện Tuấn "khỉ" lợi dụng địa hình liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, thái độ hung hãn chống trả quyết liệt để trốn chạy. Tuấn bắn về phía lực lượng 3 phát, 1 phát đạn bị lép không nổ.

Khẩu súng cùng đạn thu giữ.

Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, cảnh sát buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn, thu giữ súng AK và 9 viên đạn (một viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Chiều 14/2, Công an TPHCM đã khởi tố bắt tạm giam Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ Củ Chi) cùng 11 người khác để điều tra về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý Ba Dòm, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là người giữ 1 tỉ đồng do Tuấn 'khỉ' cướp tại sòng bạc cũng bị khởi tố, truy nã. Phạm Thanh Tâm lẩn trốn tại Bến Tre và đã ra công an đầu thú.

Qua điều tra, công an xác định Minh, Tâm cùng 11 người khác đã có hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", nên đã khởi tố, bắt giam.