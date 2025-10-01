Yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng một trường tiểu học tại TPHCM vì khoản thu trái quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có văn bản gửi UBND phường Bến Thành sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh về khoản thu chưa đúng quy định tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân.

Theo đó, ngày 18/9, Sở GD&ĐT đã phối hợp làm việc với lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Bến Thành và Ban giám hiệu nhà trường để xác minh nội dung sự việc. Theo báo cáo của Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5/2 của trường này đã đưa ra bảng dự kiến thu, chi trong năm, trong đó có hạng mục “trang bị lắp đặt hệ thống mạng cho lớp”.

Phụ huynh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành) khảo sát bữa ăn bán trú của con. Ảnh: Website nhà trường

Sở GD&ĐT nhận định, việc để Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đề xuất nội dung thu như trên là không đúng quy định theo Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT.

"Cách làm này đã khiến phụ huynh bức xúc, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và toàn ngành", Sở GD&ĐT TPHCM nêu ý kiến.

Do đó, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị UBND phường Bến Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân trong công tác quản lý.

Sở cũng đề nghị lãnh đạo UBND phường xây dựng kế hoạch tổng rà soát, chấn chỉnh công tác thu chi tại tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tránh để tái diễn tình trạng tương tự.