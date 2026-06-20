tái tạo mô tổn thương và nâng cao hiệu quả điều trị. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiếp cận ngày càng sâu rộng hơn với các liệu pháp tế bào tiên tiến, góp phần đưa y học tái tạo trở thành một trong những hướng phát triển giàu tiềm năng của nền y tế hiện đại.

Tế bào gốc – Nền tảng của y học tái tạo hiện đại

Trong cơ thể con người, tế bào gốc là những tế bào đặc biệt có khả năng tự đổi mới và biệt hóa thành nhiều loại tế bào chuyên biệt khác nhau. Chính đặc tính này đã tạo nên tiềm năng to lớn của tế bào gốc trong lĩnh vực điều trị và tái tạo mô tổn thương.

Đáng chú ý, máu cuống rốn và mô dây rốn – vốn thường bị bỏ đi sau sinh – lại là nguồn tế bào gốc quý giá có thể được thu thập một lần duy nhất trong đời. Máu dây rốn chứa tế bào gốc tạo máu có khả năng biệt hóa thành các dòng tế bào máu trưởng thành đã được ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh lý huyết học và miễn dịch.

Tiến sĩ Hoàng Minh Đức – Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết: "Liệu pháp tế bào gốc từ máu dây rốn đã được ứng dụng trong điều trị nhiều nhóm bệnh như bệnh bạch cầu, ung thư lympho, các rối loạn tăng sinh tủy, tan máu bẩm sinh (Thalassemia), bệnh hồng cầu hình liềm, các rối loạn miễn dịch di truyền và nhiều bệnh lý chuyển hóa hiếm gặp. Đặc biệt, nguồn tế bào gốc này có thể được sử dụng cho chính trẻ, cho người thân phù hợp trong gia đình hoặc trong một số trường hợp có thể hỗ trợ người không cùng huyết thống khi đáp ứng các tiêu chí về độ hòa hợp HLA."

TS Hoàng Minh Đức và TS Trần Thị Thanh Huyền trao giấy chứng nhận lưu giữ tế bào gốc cho cặp gia đình

Bên cạnh tế bào gốc tạo máu, tế bào gốc trung mô (Mesenchymal Stem Cells – MSCs) và thể tiết ngoại bào (Extracellular Vesicles – EVs/Exosomes) cũng đang thu hút sự quan tâm lớn của giới khoa học trên toàn thế giới. Các nghiên cứu cho thấy MSCs có khả năng điều hòa miễn dịch, chống viêm và thúc đẩy tái tạo mô tổn thương, trong khi EVs đóng vai trò truyền tín hiệu sinh học giữa các tế bào, hỗ trợ quá trình phục hồi và sửa chữa tổn thương.

Nhờ những đặc tính này, liệu pháp tế bào gốc trung mô đang được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều thử nghiệm lâm sàng ở các mặt bệnh như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, tổn thương sụn, bệnh Alzheimer, Parkinson, chấn thương tủy sống, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), lupus ban đỏ hệ thống, đa xơ cứng, đái tháo đường type 1, cũng như các lĩnh vực phục hồi chức năng, chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Song song với đó, liệu pháp tế bào miễn dịch tự thân (AIET - Autologous Immune Enhancement Therapy) cũng đang mở ra triển vọng mới trong hỗ trợ điều trị ung thư. Phương pháp này sử dụng chính các tế bào miễn dịch của người bệnh như tế bào NK (Natural Killer) và tế bào lympho T gây độc, được nuôi cấy và hoạt hóa trong phòng thí nghiệm trước khi truyền trở lại cơ thể nhằm tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Đây được xem là một trong những hướng tiếp cận tiềm năng đang được nghiên cứu và từng bước ứng dụng trong hỗ trợ điều trị .

PhenikaaMec xây dựng hệ sinh thái tế bào gốc toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế

Nhận thức được yêu cầu đó, PhenikaaMec đã đầu tư xây dựng Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong nghiên cứu, xử lý và lưu giữ tế bào.

Trung tâm hiện sở hữu hệ thống phòng xử lý mẫu và nuôi cấy tế bào được thiết kế theo các tiêu chuẩn GMP và ISO, đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực công nghệ tế bào. Môi trường xử lý được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo điều kiện vô trùng, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo và duy trì chất lượng sinh học của mẫu.

Dịch vụ lưu giữ tế bào gốc tại Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô tích hợp mã HLA có giá trị ở mọi cơ sở điều trị

Đối với việc phân lập tế bào gốc từ máu dây rốn, Trung tâm ứng dụng hệ thống xử lý tự động AXP® II (AutoXpress II) – công nghệ được FDA Hoa Kỳ chứng nhận. Hệ thống sử dụng bộ vi xử lý thông minh và cảm biến quang học để kiểm soát chính xác quá trình phân lập tế bào gốc tạo máu, giảm thiểu tối đa sự can thiệp thủ công. Nhờ đó, số lượng tế bào mục tiêu được thu hồi ở mức tối ưu, đồng thời bảo toàn hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng của tế bào sau lưu giữ.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đầu tư hệ thống Exodus T-2800 – một trong những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay trong tách chiết thể tiết ngoại bào (EVs/Exosomes). Công nghệ này cho phép thu nhận EVs với độ tinh khiết và hiệu suất cao, loại bỏ hiệu quả các tạp chất, góp phần bảo tồn tối đa các đặc tính sinh học quan trọng phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong y học tái tạo.

Hệ thống Exodus T-2800 ứng dụng công nghệ tiên tiến tách chiết EVs hiệu suất cao

Không chỉ chú trọng khâu xử lý, PhenikaaMec còn đầu tư hệ thống lưu giữ tế bào gốc theo tiêu chuẩn GMP nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các mẫu sinh học trong thời gian dài. Các mẫu tế bào được áp dụng công nghệ hạ lạnh theo chương trình với tốc độ được kiểm soát chính xác, giúp hạn chế tổn thương cấu trúc tế bào trong quá trình chuyển sang trạng thái đông lạnh sâu.

Sau đó, mẫu được bảo quản trong hệ thống lưu giữ Nitơ pha hơi tự động, một công nghệ hiện đại giúp loại bỏ nguy cơ ảnh hưởng xấu giữa các mẫu và duy trì môi trường lưu giữ ổn định trong nhiều thập kỷ. Toàn bộ thông số nhiệt độ, áp suất và mức Nitơ được giám sát liên tục 24/7 bởi hệ thống cảm biến thông minh. Đồng thời, hệ thống thiết bị dự phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng, bảo đảm an toàn tối đa cho các mẫu lưu giữ ngay cả trong những tình huống phát sinh ngoài dự kiến.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia, chuyên viên tại Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô PhenikaaMec

Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô PhenikaaMec còn quy tụ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ tế bào, y học tái tạo và miễn dịch học. Sự kết hợp giữa chuyên môn lâm sàng, năng lực nghiên cứu và hạ tầng công nghệ hiện đại đang tạo nền tảng để PhenikaaMec từng bước đưa các thành tựu khoa học tiên tiến đến gần hơn với người bệnh, góp phần mở rộng cơ hội điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Phát triển trên nền tảng Đổi mới – Sáng tạo – Bền vững của Tập đoàn Phenikaa, Bệnh viện Đại học Phenikaa đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ sinh thái y học tái tạo toàn diện tại Việt Nam - nơi khoa học và nhân văn cùng đồng hành vì sức khỏe cộng đồng.

Để được tư vấn chi tiết về các gói thu thập, xử lý và lưu giữ tế bào gốc, quý gia đình vui lòng liên hệ ngay:

Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô PhenikaaMec

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