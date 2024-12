Ngày 13-12, bà Hoàng Thị Thanh Nhung - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính một phụ nữ trên địa bàn với số tiền 7,5 triệu đồng, do hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm của chính chồng mình.

Người vợ bị xử phạt là bà T.T.M.H ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Theo biên bản xác minh, hành vi vi phạm nói trên diễn ra vào ngày 26-11 tại nhà riêng của hai vợ chồng ở phường Nam Lý.

Bà H. đã có những lời nói và hành động xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của ông N.T,S., đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp. Sự việc được xác định thuộc hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Nam Lý đã lập biên bản xử lý ban đầu và tham mưu cho UBND TP Đồng Hới ra quyết định xử phạt theo đúng quy trình pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bà H. đã bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do ông S. không yêu cầu phải xin lỗi công khai, bà H. đã không bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Vụ việc này là lời nhắc nhở quan trọng về tầm quan trọng của việc bảo vệ danh dự và nhân phẩm trong gia đình, đồng thời khuyến khích sự tuân thủ pháp luật để xây dựng môi trường gia đình đầm ấm, tôn trọng lẫn nhau.