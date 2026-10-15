Thực hiện “Chiến dịch 500 Ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng chủ động đẩy mạnh xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Việc tổ chức truy điệu, an táng thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.