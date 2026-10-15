Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khu vực Mả Chìa từng là nơi thực dân Pháp lập bốt Mai Sơn, sát hại nhiều cán bộ du kích và chiến sĩ cách mạng. Nơi đây từng được người dân gọi bằng cái tên đau thương “cối xay thịt”, ghi dấu những mất mát, hy sinh trong phong trào đấu tranh cách mạng trên tuyến Đường 10. Trải qua hơn 75 năm, Nhân dân địa phương vẫn gìn giữ ký ức về những người đã ngã xuống. Trong quá trình khai hoang, cải tạo đồng ruộng, khi phát hiện hài cốt, người dân đã cẩn thận cất bốc, an táng và hương khói.