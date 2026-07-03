Xuất thân "ngậm thìa vàng", Hoa hậu Hong Kong vẫn phải ăn mì cầm hơi vì bị bố cắt chu cấp

Sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất Hong Kong nhưng Trần Khải Lâm lại không có con đường trải đầy hoa hồng như nhiều người nghĩ. 2 lần bị chính cha cắt hoàn toàn nguồn chu cấp vì phản đối lựa chọn của con gái, người đẹp vẫn tự mình vượt qua khó khăn, giành vương miện Hoa hậu Hong Kong, xây dựng sự nghiệp riêng và có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trần Khải Lâm tự phấn đấu vươn lên thay vì dựa vào gia đình.

Trần Khải Lâm sinh ra trong một gia đình giàu có tại Hong Kong, cha cô là doanh nhân Trần Quế Tường, được mệnh danh là "vua mặt bằng" khi sở hữu hàng loạt bất động sản thương mại tại những khu phố sầm uất và nắm giữ khối tài sản 1,5 tỷ HKD (khoảng 5100 tỷ đồng).

Từ nhỏ, Trần Khải Lâm đã có cuộc sống đủ đầy và với điều kiện gia đình như vậy, nhiều người cho rằng cô chỉ cần tìm một công việc ổn định hoặc kết hôn với người môn đăng hộ đối là đủ. Thế nhưng, Trần Khải Lâm lại muốn bước chân vào làng giải trí. Quyết định này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cha, ông tuyên bố nếu con gái theo con đường nghệ thuật thì sẽ không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ gia đình.

Không lựa chọn từ bỏ ước mơ, Trần Khải Lâm chấp nhận tự lập. Ngoài thời gian học, cô làm thêm đủ nghề như phục vụ nhà hàng, gia sư, phiên dịch và nhận nhiều công việc thời vụ để trang trải cuộc sống. Có giai đoạn khó khăn nhất, cô phải chia 1 gói mì ăn liền thành nhiều bữa để tiết kiệm chi phí.

Chính quãng thời gian ấy đã giúp người đẹp học được cách trân trọng giá trị của đồng tiền và sự kiên trì.

Năm 2013, Trần Khải Lâm tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và đăng quang ngôi vị cao nhất. Theo chia sẻ của Trần Khải Lâm, dù trước đó phản đối gay gắt việc con gái thi hoa hậu, cha cô vẫn lặng lẽ theo dõi đêm chung kết qua truyền hình. Sau khi mỹ nhân sinh năm 1991 đăng quang, gia đình còn thuê vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho con gái vì lo cô bị chú ý quá nhiều.

Gia nhập TVB, Trần Khải Lâm nhanh chóng được nhà đài ưu ái. Cô liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim như Danh Môn Ám Chiến, Trương Bảo Tử và giành giải "Nữ diễn viên tiến bộ vượt bậc" chỉ sau 2 năm hoạt động. Khi nhiều người tin rằng cô sẽ tiếp tục chinh phục các giải thưởng diễn xuất, Trần Khải Lâm lại gây bất ngờ khi công khai hẹn hò với Trịnh Gia Dĩnh.

Chuyện tình của Trần Khải Lâm - Trịnh Gia Dĩnh từng bị phản đối.

Mối tình chênh lệch 21 tuổi nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Truyền thông Hong Kong liên tục gọi đây là chuyện tình "cha con", trong khi gia đình Trần Khải Lâm cũng phản đối quyết liệt. Cha cô một lần nữa cắt toàn bộ hỗ trợ tài chính với hy vọng con gái sẽ thay đổi quyết định. Tuy nhiên, Trần Khải Lâm vẫn kiên định với lựa chọn của mình và họ đã tổ chức hôn lễ vào năm 2018 trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Sau khi kết hôn và lần lượt sinh 3 con, Trần Khải Lâm tiếp tục đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi giảm hẳn việc đóng phim để tập trung phát triển mạng xã hội. Thời điểm đó, không ít ý kiến cho rằng Hoa hậu Hong Kong đang tự đánh mất sự nghiệp. Ngôi sao 9x từng chia sẻ thời còn quay phim, có những lúc phải làm việc liên tục hơn 50 giờ, gần như không có thời gian dành cho gia đình. Khi có con rồi, cô muốn chủ động hơn trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Trần Khải Lâm bắt đầu xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội với những nội dung xoay quanh thời trang, làm đẹp, chăm sóc con cái và cuộc sống gia đình. Nhờ sức ảnh hưởng sẵn có cùng hình ảnh tích cực, cô nhanh chóng trở thành một trong những KOL có giá trị thương mại cao nhất Hong Kong.

Điều đáng chú ý là dù gia đình sở hữu khối tài sản khổng lồ, Trần Khải Lâm vẫn kiên quyết tự chủ về tài chính. Cô từng từ chối nhận bất động sản mà cha muốn tặng, đồng thời sử dụng chính thu nhập của mình để chi trả học phí quốc tế cho 3 con.

Theo thời gian, mối quan hệ giữa hai cha con cũng dần thay đổi. Người từng 2 lần cắt viện trợ vì phản đối lựa chọn của con gái giờ đây lại trở thành người âm thầm ủng hộ cô. Cha của nàng hậu thường xuyên xem các video, góp ý nội dung và đồng hành cùng con trong nhiều dự án.

Suốt nhiều năm qua, Trần Khải Lâm luôn tự lập và không ỷ lại vào gia đình.

Trần Khải Lâm đã chứng minh rằng xuất thân có thể mang đến một khởi đầu thuận lợi, nhưng những gì cô có được ngày hôm nay đều được xây dựng bằng sự độc lập, bền bỉ và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn. Cô cũng từng nói rằng: "Tôi không theo đuổi sự hoàn hảo, tôi chỉ theo đuổi sự tiến bộ. Vì sự hoàn hảo rồi cũng sẽ có lúc biến mất, còn nỗ lực có thể đưa bạn đi đến cuối cùng".