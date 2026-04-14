Bóng Ma Hạnh Phúc đang là phim truyền hình nhận được sự quan tâm, bàn tán của khán giả. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Dũng (Lương Thế Thành), Mai (Lê Phương) và Trang (Ngân Hòa) khiến netizen bức xúc, đòi nhập vai nhân vật để dẹp gọn drama. Lần hiếm hoi vào vai phản diện, Lương Thế Thành đối diện với những tình huống dở khóc dở cười ngoài đời thực. Không chỉ nhận những tin nhắn "tấn công", Lương Thế Thành còn phải lên tiếng khi đăng bài với vợ.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hôn nhân với Thúy Diễm, Lương Thế Thành tung loạt ảnh ngọt ngào để kỷ niệm. Nam diễn viên bày tỏ: "Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai, em nhé. Anh yêu em".

Bên dưới bài đăng này, song song với những lời chúc mừng còn xuất hiện hàng loạt bình luận thể hiện sự bức xúc với nhân vật Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Thậm chí, có người còn tag Thúy Diễm để mách chuyện Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc đang ngoại tình. Trước tình thế này, Lương Thế Thành phải lên tiếng cầu xin: "Xin lỗi các chị em, mấy nay bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc lấy phước của chị em nhiều quá, Thành thấy có lỗi lắm. Nhưng hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Thành và Diễm, nên xin chị em tha cho Thành 1 bữa nha, chỉ 1 bữa thôi. Thành hứa tập cuối của phim, Thành sẽ trả phước lại hết cho chị em mình nha. Thương Thành nha".

Không chỉ Lương Thế Thành, trước đó Thúy Diễm cũng lên tiếng bênh vực ông xã. Nữ diễn viên chia sẻ: "Chồng ơi, an tâm đi. 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng. Vì chúng ta hiểu rằng công việc của một diễn viên chỉ là giả và là trình diễn, và những điều phải làm theo chỉ đạo diễn xuất từ đạo diễn là trách nhiệm của một người diễn viên phải làm thật tốt khi nhận vai, phải tập trung để cho ra một tác phẩm tử tế.

Có em bênh nè. Bà con giận dữ là vai diễn quá thành công rồi, chúc mừng diễn xuất của chồng. Quan trọng là ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo, hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như cách anh đã luôn luôn ủng hộ em trên hành trình làm nghề".

Thuý Diễm và Lương Thế Thành quen biết nhau vào nhau vào năm 2013, cả hai xuất phát từ đồng nghiệp thành người yêu rồi sau đó về chung nhà. Đám cưới quy tụ dàn sao đình đám của cặp đôi diễn ra vào năm 2016. Hậu kết hôn, Lương Thế Thành và Thuý Diễm cùng nhau xây dựng một gia đình viên mãn, hạnh phúc, cả hai đồng hành từ công việc đến cuộc sống và được xem là một trong những cặp đôi vàng của Vbiz. Hồi tháng 7/2018, Thuý Diễm lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng trên mạng xã hội. Trong suốt thời gian sinh nở, vợ chồng cô đều giữ bí mật với công chúng, em bé tròn 1 tháng tuổi mới được công bố. Được biết, vợ chồng Lương Thế Thành đã bay đến Mỹ khi Thúy Diễm đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Vì sinh con nơi xứ người nên thời gian đầu, cả hai khá chật vật khi phải tự xoay xở mọi thứ.

Tuy luôn đồng hành cùng nhau nhưng có lúc cả hai cũng vướng tin đồn rạn nứt. Khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Lương Thế Thành có "người thứ 3", cả hai trục trặc thì Thuý Diễm phản pháo ngay và luôn: "Khi không, xuất hiện những tin đồn không hay về gia đình nên Diễm rất bất ngờ... Trước hết, Diễm xin cám ơn mọi người đã quan tâm đến mình, sau đó Diễm xin một lần được nói rõ: Là một người vợ, một người mẹ Diễm xin khẳng định hiện tại gia đình mình đang rất yên ổn, hạnh phúc và bình thường và không có chuyện anh Thành đang cặp kè với bất kỳ cô nào. Mọi thời gian anh ấy đều dành hết cho gia đình và con cái. Với những tin đồn vô căn cứ mong mọi người đừng để đi quá xa. Diễm và chồng vẫn luôn cùng nhau đồng hành trên đường đời và chăm sóc cho con".

Thúy Diễm từng chia sẻ được chồng ủng hộ trong công việc, cả hai không ghen tuông khi diễn với bạn khác giới. Nữ diễn viên từng chia sẻ với chúng tôi: "Cả hai vợ chồng tôi đều không ghen. Tôi không ghen và anh Thành cũng vậy. Hoặc là có thể có ghen nhưng chưa bao giờ phải tỏ ra bên ngoài là không được vui hay gì đó. Có thể như vậy nên cuộc sống của hai vợ chồng dễ thở hơn bởi vì vốn dĩ cả hai đều hiểu tính chất công việc của nhau. Cả tôi và anh Thành đều là những diễn viên chuyên nghiệp, làm nghề cũng rất lâu rồi. Tôi thì 15 năm và anh Thành hơn 20 năm. Tôi nghĩ có những lằn ranh nhất định cần phải đặt ra cho bản thân, tuy không nói với ai nhưng cả hai đều biết có những giới hạn mà mình không vượt qua để tôn trọng đối phương. Ngay cả tôi cũng vậy, mỗi một bộ phim tôi sẽ có một đồng nghiệp nam khác nhau. Chắc chắn để làm tốt công việc, tôi sẽ làm sao để vai diễn trọn vẹn nhất, thể hiện những cảnh tình cảm chân thật với bạn diễn nam. Nhưng tôi hiểu mình cần biết điểm dừng để dành sự tôn trọng cho gia đình. Anh Thành cũng vậy, chắc chắn chúng tôi không làm điều gì để đối phương phải lo lắng".

