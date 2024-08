Xuất hiện "tìm kiếm lạ" về Xoài Non và Gil Lê

Nụ hôn công khai giữa sân chơi pickleball của Gil Lê và Xoài Non đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sau thời gian được "đẩy thuyền" nhiệt tình, chính những khoảnh khắc này là câu trả lời rõ nhất cho mối quan hệ hiện tại.

Những thông tin xoay quanh cặp đôi liên tục nhận được nhiều sự chú ý. Người ta cố tình soi khoảnh khắc cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm công khai ngoài đường, nhưng dường như chỉ phát hiện được thông qua trên livestream.

Gil Lê "khoá môi", chăm sóc Xoài Non khi chơi trên sân pickleball.

Do netizen quá hóng hình ảnh công khai yêu đương của Xoài Non và Gil Lê, nên bên dưới phần tìm kiếm về cặp đôi liên tục xuất hiện 2 từ khoá lạ: "Gil Lê và Xoài Non đi siêu thị", "Gil Lê và Xoài Non đi biển"…

Khi bấm vào 2 cụm từ này thì không có hình ảnh hay video nào liên quan hiện ra, song cũng đã thu hút được rất netizen tò mò và đẩy thành những top hot search về cặp đôi này.

Những từ khoá lạ về Gil Lê và Xoài Non.

Hiện tại, cả Xoài Non và Gil Lê đều chưa lên tiếng chính thức về tin hẹn hò này. Chúng tôi đã liên hệ với phía đại diện của Gil Lê để làm rõ thông tin. Tuy nhiên, người này đã có hành động vội vàng tắt máy, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Trong khi Xoài Non chỉ chia sẻ link bán hàng thì Gil Lê đã đăng ảnh của mình trên trang cá nhân với dòng chú thích "Sweet dream" (tạm dịch: Giấc mơ ngọt ngào).

Mặc dù không nhắc đến ai, nhưng từ bức hình mà Gil Lê đăng tải mới nhất thì netizen cũng đoán cặp đôi đang ở chung nhà với nhau. Bởi khi soi với những ảnh cũ của Xoài Non có thể thấy có sự tương đồng về màu ảnh lẫn không gian trên giường, màu sắc của gối. Trước đó, cả hai tự gọi nhau là "hàng xóm".

Gil Lê và Xoài Non vướng nghi vấn đang sống chung.

Trong khi đó, một nhân vật được réo tên nhiều không kém là Xemesis - chồng cũ của Xoài Non. Nam streamer đã để lại bình luận trực tiếp dưới bài đăng nhắc đến mình: "Oh no. Mấy bạn đừng lôi tôi vào mới yên ổn được có mấy tuần à".

Xemesis mong netizen không kéo anh vào chuyện hẹn hò của Xoài Non.

Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) là một hot girl quen mặt trên MXH. Cô có hàng triệu người theo dõi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, vui vẻ hoạt bát. Hiện tại công việc của Xoài Non là làm sáng tạo nội dung trên MXH, livestream bán hàng, gắn link tiếp thị liên kết, chụp ảnh mẫu, đóng MV,...

Trước khi có tin hẹn hò với Gil Lê, Xoài Non từng có đám cưới trong mơ với thiếu gia Xemesiss. Sau 6 năm yêu và về chung nhà, cặp đôi đã chia tay trong hoà bình vào tháng 6/2024, vẫn giữ hình ảnh của nhau trên mạng xã hội.

Chưa đầy 2 tháng sau khi tan vỡ, Xoài Non bị bắt gặp "khoá môi" Gil Lê trên sân pickleball. Trước đó, cả hai liên tục dính tin đồn hẹn hò bởi trong livestream, cả hai liên tục có những hành động cực thân mật như nựng cằm, hờn dỗi và trò chuyện như cặp đôi đang yêu nhau.