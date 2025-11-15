Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm thẳng vào sinh viên ngoại tỉnh, chiêu thức tinh vi đến khó tin

Trang Toutiao đưa tin, trong kỳ thực tập mùa hè tại Bắc Kinh vừa qua, vừa bước ra khỏi ga Phong Đài, Tiểu Trương - sinh viên trường Đại học Liêu Ninh (Trung Quốc) gặp hai cô gái ăn mặc giản dị, nói chuyện thân thiện. Họ nhận là "đồng hương" của Tiểu Trương rồi tự giới thiệu cũng là sinh viên thực tập và than thở về việc nếu không hoàn thành KPI sẽ bị đuổi. Họ nhờ Tiểu Trương mua giúp một cây "bút ký công ty". Vì thương cảm, Tiểu Trương đã bỏ ra 1.980 tệ (khoảng 7,3 triệu đồng) mua một cây bút trông không thể bình thường hơn.

Nhưng đó mới là khởi đầu của cơn ác mộng.

Khi Tiểu Trương vừa thanh toán xong, lại có hai cô gái khác xuất hiện, nói cùng công ty và cũng cần "chạy doanh số", khiến cậu tiếp tục mua thêm một bộ bút khác. Chưa kịp định thần, một người phụ nữ tự nhận là "quản lý công ty" tìm tới, vừa khóc vừa nói không đạt KPI sẽ bị đuổi việc, xin Tiểu Trương cho vay tiền xoay sở. Thấy họ quá tội nghiệp, cậu vay gấp 3.000 tệ (khoảng 11,1 triệu đồng) qua ứng dụng để đưa cho người nọ.

Ảnh: JiMu News

Chưa dừng ở đó, tiếp tục có hai người đàn ông xuất hiện và dùng cùng kịch bản hỏi vay. Tiểu Trương lại gọi về nhà xin thêm 2.000 tệ (khoảng 7,4 triệu đồng). Chỉ trong thời gian ngắn, cậu mất tổng cộng hơn 8.000 tệ (khoảng 29,6 triệu đồng). Đến khi nhóm người "đồng hương" kia đồng loạt chặn liên lạc, biến mất khỏi WeChat, Tiểu Trương mới bàng hoàng nhận ra mình đã lọt vào một kịch bản lừa đảo được giăng sẵn từ đầu.

Đây tuyệt đối không phải "bán bút", mà là một đường dây lừa đảo "thu hoạch theo mô hình xoay vòng". Sau điều ta, Cảnh sát giao thông công cộng Bắc Kinh xác định đây là nhóm lừa đảo chuyên nhắm vào sinh viên ngoại tỉnh và du khách đến thủ đô. Chúng phân công cực kỳ bài bản: một nhóm đóng giả "sinh viên đồng hương" để lấy lòng tin, một nhóm ép mua bút giá cao, tiếp đó là một nhóm xin vay tiền, tất cả phối hợp từng bước để dẫn dắt nạn nhân rơi vào bẫy.

Cách thức hoạt động của chúng cũng hết sức tinh vi: luôn tiếp cận nạn nhân ở góc khuất camera, ăn mặc giống sinh viên, nói năng nắm đúng tâm lý người trẻ. Thậm chí, đường dây hoạt động còn mang bóng dáng mô hình "quản lý theo kiểu đa cấp". Trong 2 năm, chúng đã gây ra hơn 10 vụ ở nhiều ga tàu, tổng số tiền lừa đảo vượt mốc 30.000 tệ (khoảng 111,1 triệu đồng). Đến khi cảnh sát phối hợp truy bắt qua 4 tỉnh Tân Cương - Tứ Xuyên - Vân Nam - Hà Bắc, 8 nghi phạm mới bị tạm giữ và ổ nhóm bị triệt phá.

Có người trách Tiểu Trương "ngây thơ", nhưng thực ra không thể đổ lỗi cho nạn nhân. Nhóm lừa đảo đánh trúng tâm lý dễ mủi lòng, thiếu cảnh giác của người trẻ xa nhà. Câu chuyện "đồng hương - sinh viên - hoàn cảnh khó khăn" được dựng lên rất tròn trịa, từng bước phá vỡ ranh giới cảnh giác của nạn nhân. Đặt bất kỳ ai vào tình huống xa lạ như vậy, khả năng bị mắc bẫy đều rất cao.

Những kiểu lừa đảo này vốn không xa lạ: mượn tiền ở ga tàu, bán hàng "giúp chạy KPI", bán hàng rởm ngoài đường... Điểm chung của các hình thức lừa đảo này đều là đánh vào sự cả tin và khoảng trống thông tin của người trẻ. Sinh viên và du khách khi rời khỏi vùng an toàn, thiếu kinh nghiệm và đang ở nơi xa lạ lại càng dễ trở thành mục tiêu.

Cảnh sát khuyến cáo:

- Gặp ai lấy lý do "chạy doanh số" để bán hàng giá cao, hãy từ chối ngay;

- Ai hỏi vay tiền, bất kể kể khổ thế nào, tuyệt đối không cho;

- Nếu bị làm phiền hoặc đeo bám, tìm ngay nhân viên nhà ga hoặc báo cảnh sát.

Sự cảnh giác không khiến bạn trở nên lạnh lùng, vô cảm, đó là cách bạn bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro không đáng có.