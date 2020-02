Xuất hiện thông tin thời gian ủ bệnh siêu dài của Covid-19: Giới chuyên gia đầu ngành khẳng định “Chỉ là trường hợp hiếm gặp, người dân không cần quá lo lắng!”

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc khẳng định những trường hợp nhiễm Covid-19 có thời gian ủ bệnh kéo dài rất hiếm gặp

Thời gian ủ bệnh của bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đây cho thấy thời gian ủ bệnh dài bất thường. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về việc đưa ra chẩn đoán chính xác một người có nhiễm Covid-19 hay không. Tuy nhiên, ông Chung Nam Sơn (chuyên gia dịch tễ hàng đầu Trung Quốc) tự tin khẳng định, điều này chỉ là một vài trường hợp ngoại lệ nên người dân không cần quá lo lắng.



Ông Chung Nam Sơn khẳng định những trường hợp nhiễm Covid-19 có thời gian ủ bệnh kéo dài rất hiếm gặp.

Trong cuộc họp báo tại Quảng Châu mới đây, ông khẳng định: "Nghiên cứu cho thấy thời gian ủ bệnh của Covid-19 có thể kéo dài đến 24 ngày nhưng người dân không nên quá lo lắng bởi lẽ con số trung bình để nói về thời gian ủ bệnh của Covid-19 là 3-7 ngày".

Đây là vấn đề mà chúng ta cần xem xét trên đa số hay thiểu số các trường hợp mắc bệnh. 3-7 ngày là con số trung bình và được áp dụng cho hầu hết các trường hợp. "Mặc dù vậy, tôi không hề ngạc nhiên khi có những ngoại lệ về thời gian ủ bệnh của Covid-19", vị chuyên gia khẳng định.

Ông Chung Nam Sơn cùng nhóm nghiên cứu của ông đã xem xét dữ liệu từ 1.099 bệnh nhân tại 522 bệnh viện trên cả nước. Họ phát hiện ra chỉ có 1 bệnh nhân có thời gian ủ bệnh 24 ngày và 13 trường hợp có thời gian ủ bệnh hơn 14 ngày.

14 ngày cũng là khoảng thời gian được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra để theo dõi các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 dựa trên dữ liệu từ các bệnh do virus corona khác nữa.

"Chúng tôi là những nhà khoa học nên cần trung thực tuyệt đối với những gì mình nghiên cứu. Và trong bảng nghiên cứu, chúng tôi kết luận thời gian ủ bệnh của Covid-19 là 0-24 ngày. Nhưng bạn nên nhớ, chỉ có một trong số 1.000 trường hợp nhiễm bệnh là có thời gian ủ bệnh đến 24 ngày và chỉ có 13 trường hợp có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn 14 ngày. Vậy nên, thời gian ủ bệnh kéo dài thực sự là thứ bạn không cần phải quá lo lắng", chuyên gia gửi lời trấn an người dân trên toàn cầu.

Thời gian ủ bệnh của Covid-19 có thể lên đến 24 ngày? Bộ Y tế phản bác!

Thời gian ủ bệnh dài bất thường đưa ra báo động rằng virus corona mới Covid-19 có thể vẫn đang "tàu ngầm" trong cơ thể, không có triệu chứng lâu hơn nhiều so với trước đây, khiến việc chẩn đoán chính xác trở nên khó khăn hơn.

"Thời gian ủ bệnh ở bệnh nhân nhiễm Covid-19 tối đa là 14 ngày, dựa trên những khuyến cáo của WHO. Đây là nguồn thông tin chính thống mà người dân cần tuân thủ và làm theo.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO trước đó ước tính, thời gian ủ bệnh của virus corona mới Covid-19 nằm trong khoảng 1-12,5 ngày, thông thường là 5-6 ngày. Do đó, chúng ta không nên quá lo lắng với những trường hợp hiếm hoi, thiểu số kia.Trước thông tin về thời gian ủ bệnh kéo dài có thể gây hoang mang cho người dân, Bộ Y tế khẳng định, đây chỉ là nghiên cứu đơn lẻ. Tại thời điểm hiện nay, việc cách ly, giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của WHO là 14 ngày.



Trả lời về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) khẳng định thêm: "Thời gian ủ bệnh ở bệnh nhân nhiễm Covid-19 tối đa là 14 ngày, dựa trên những khuyến cáo của WHO. Đây là nguồn thông tin chính thống mà người dân cần tuân thủ và làm theo".

Để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế hiện nay cũng liên tục đưa ra các chỉ đạo thực hiện tổng thể nhiều biện pháp, trong đó xác định cách ly y tế 14 ngày là đặc biệt quan trọng đối với những người có tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh, trường hợp nghi ngờ, các trường hợp về từ vùng có dịch của 31/31 địa phương của Trung Quốc, đặc biệt với những trường hợp về từ Hồ Bắc, dù chưa có biểu hiện nhiễm bệnh.