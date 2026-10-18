Xuất hiện tại hậu trường concert ATVNCG, bé Gạo gây "náo loạn" vì biểu cảm quá đáng yêu

Bé Gạo vừa có màn xuất hiện đáng yêu tại hậu trường chương trình ATVNCG2026 khi được Ngô Thanh Vân đưa đến tiếp lửa cho Jun và Will. Những hình ảnh được tài khoản willoiwill chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh mẹ Vân bế bé Gạo ngồi trò chuyện cùng Jun giữa không khí hậu trường. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, sự xuất hiện của nhóc tỳ vẫn khiến khung hình thêm rộn ràng.

Trong loạt ảnh, mẹ Vân diện trang phục giản dị, ngồi bên bé Gạo với vẻ mặt rạng rỡ. Jun cũng ngồi xuống trò chuyện cùng hai mẹ con, tạo nên khung cảnh gần gũi và thoải mái. Đáng chú ý, ở bức ảnh chụp chung, mẹ Vân cười tươi trong khi bé Gạo ngồi giữa, còn Jun chăm chú tương tác với nhóc tỳ. Không khí vui vẻ khiến nhiều người chú ý đến sự đáng yêu của bé hơn cả.

Bài đăng được chia sẻ kèm dòng chú thích: "Chị Vân và bé Gạo tiếp lửa cho bạn Quiu bạn Junnnn", nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những khoảnh khắc hậu trường không cầu kỳ nhưng tự nhiên như vậy thường tạo sức hút riêng, bởi khán giả có cơ hội nhìn thấy các nghệ sĩ trong những giây phút thoải mái ngoài sân khấu.

Bé Gạo xuất hiện với chiếc áo màu vàng nổi bật, kết hợp quần áo đỏ và đôi giày vàng, khiến nhóc tỳ càng thêm dễ thương giữa không gian hậu trường. Trong khi người lớn trò chuyện vui vẻ, em bé trở thành tâm điểm của khung hình nhờ vẻ ngoài nhỏ nhắn và sự hiện diện đáng yêu. Trong đoạn video quay lại, Jun còn bị cư dân mạng trêu vì bé Gạo "bơ" không bắt tay.

Không cần tạo dáng cầu kỳ hay có những biểu cảm đặc biệt, bé Gạo vẫn khiến loạt ảnh trở nên sinh động. Màn ghé thăm này cũng mang đến một lát cắt gần gũi về hậu trường chương trình, nơi bên cạnh những giờ tập luyện và chuẩn bị cho sân khấu còn có những cuộc gặp gỡ thân tình giữa bạn bè.

Chỉ với vài khoảnh khắc, mẹ Vân và bé Gạo đã mang đến bầu không khí vui vẻ cho hậu trường ATVNCG2026. Và giữa những gương mặt quen thuộc, nhóc tỳ nhỏ tuổi vẫn dễ dàng chiếm spotlight theo cách rất tự nhiên.