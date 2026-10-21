Xuất hiện ‘hố tử thần’ trên Quốc lộ 3B qua Thái Nguyên.

Ngày 21/10, UBND xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một điểm sụt lún nghiêm trọng trên mặt đường Quốc lộ 3B, gây nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo.

Cụ thể, vào khoảng 6h30 cùng ngày, một hố sụt bất ngờ xuất hiện tại đoạn đường chạy qua địa phận thôn Bình Minh (xã Na Rì). Đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra hiện tượng sụt lún mặt đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, thiết lập hệ thống rào chắn, căng dây và đặt biển cảnh báo từ xa để phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

UBND xã Na Rì khuyến cáo người tham gia giao thông khi di chuyển qua khu vực thôn Bình Minh cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của biển báo, rào chắn; tuyệt đối không tự ý đi qua khu vực nguy hiểm hoặc vượt rào cản.

Đối với các phương tiện tải trọng lớn hoặc lưu thông đường dài, chính quyền khuyến nghị các lái xe chủ động theo dõi thông tin, cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp trong thời gian cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý sự cố.