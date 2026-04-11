Xuất hiện giữa dàn mỹ nam Vbiz, Tóc Tiên vẫn chiếm trọn spotlight với nhan sắc ngày càng thăng hạng

Tối ngày 10/04, dàn sao Việt đã cùng nhau hội ngộ tại sự kiện khai trương cửa hàng thời trang nam đầu tiên của Louis Vuitton tại Việt Nam ở Saigon Centre (TP.HCM). Sự kiện nhanh chóng “chiếm sóng” mạng xã hội khi quy tụ những cái tên quen thuộc như HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Châu Bùi hay Quỳnh Anh Shyn cùng dàn “nam thần” thế hệ mới. Đây đồng thời cũng là cột mốc đánh dấu bước tiến mới của nhà mốt Pháp tại thị trường Việt Nam.

Giữa không gian ngập tràn những mỹ nam thế hệ mới, Tóc Tiên vẫn là cái tên thu hút nhiều sự chú ý với diện mạo sắc sảo và phong thái ngày càng cuốn hút.

Là một trong bốn nữ nghệ sĩ Việt góp mặt tại sự kiện Tóc Tiên thu hút sự chú ý bằng tinh thần tối giản, đúng với định hướng thẩm mỹ mà Louis Vuitton đang theo đuổi trong giai đoạn gần đây.

Diện thiết kế thuộc BST Flight Mode 2026 mới nhất của Louis Vuitton, Tóc Tiên chọn đầm đen dáng ôm với phần cổ yếm tối giản, chân váy xếp nhẹ phối lớp lót trắng tinh tế.

Cùng lớp make-up trong trẻo, căng bóng và mái tóc xoăn buông nhẹ tựa làn gió, hình ảnh mới của Tóc Tiên tại sự kiện thời trang gợi lên khí chất “nàng thơ” chuẩn Louis Vuitton, thanh lịch, bay bổng nhưng vẫn phảng phất nét kiêu kỳ. Không còn là hình ảnh sắc sảo, nổi loạn hay đậm chất “cool girl” từng gắn liền trong nhiều năm, thời gian gần đây, Tóc Tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực khi chuyển dịch tinh tế sang phong cách mềm mại, nữ tính hơn.

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc gây chú ý mạnh mẽ chính là khi Tóc Tiên xuất hiện chung khung hình với dàn “nam thần” điện ảnh: Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng. Giữa loạt visual nam tính, lịch lãm, nữ ca sĩ lại nổi bật với visual trẻ trung và thần thái dịu dàng, cuốn hút.

Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng, Tóc Tiên, Võ Điền Gia Huy

Sự đối lập thú vị này nhanh chóng trở thành “moment gây bão” trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả ví von khung hình như một phiên bản “Vườn Sao Băng” đời thực Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ hy vọng sẽ có thể nhìn thấy Tóc Tiên “phiên bản điện ảnh” sau màn hội ngộ đặc biệt cùng dàn nam thần trăm tỷ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn ghi nhận màn “đổ bộ” của nhiều nghệ sĩ nam nổi bật như HIEUTHUHAI, Isaac, Trọng Hiếu, hay JSOL. Mỗi người mang một phong cách riêng, từ lịch lãm đến cá tính, tạo nên một bức tranh đa dạng của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, giữa “rừng visual” đó, Tóc Tiên vẫn giữ được sức hút riêng, không bị hòa lẫn.

Visual nổi bật của Hiếu Thứ Hai

Đáng chú ý, dàn diễn viên trẻ gồm Steven Nguyễn, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy cũng góp mặt, mang đến hình ảnh lịch lãm, chỉn chu. Sự hội tụ của nhiều gương mặt “nam thần” khiến tổng thể sự kiện mang đậm màu sắc nam tính, càng làm nổi bật sự xuất hiện của những khách mời nữ cá tính.

Hiếu Thứ Hai, Isaac, JSOL, Nicky

Không chỉ riêng Tóc Tiên, các nghệ sĩ như Min, Châu Bùi hay Quỳnh Anh Shyn cũng góp phần tạo nên sự cân bằng thú vị cho tổng thể. Mỗi người một phong cách, từ thanh lịch đến phá cách, nhưng đều cho thấy sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh.

Quỳnh Anh Shyn và Tóc Tiên

Steven Nguyễn, Châu Bùi, Min

Thiên Minh

Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của các ngôi sao mà còn mang đến trải nghiệm thời trang với những thiết kế mới được giới thiệu, phản ánh rõ xu hướng hiện đại và tinh thần sáng tạo. Với quy mô ấn tượng cùng sức hút từ dàn khách mời, buổi tối 10/4 đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Vbiz trong những tháng đầu năm 2026.

