Phúc Anh mang đến bản tiếng Anh “54 Dân Tộc Việt Nam”, phần hình ảnh gây xúc động mạnh

Sau khi khép lại chặng đầu tiên của dự án âm nhạc, cộng đồng “54 Dân Tộc Việt Nam” bằng đêm gala tổng kết cùng dấu mốc xác lập Kỷ lục Việt Nam, ca sĩ Phúc Anh tiếp tục giới thiệu MV ca khúc chủ đề phiên bản tiếng Anh, kết hợp cùng Kyo York.

Sản phẩm được ra mắt đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với những cột mốc thiêng liêng về cội nguồn và lịch sử dân tộc. Trong bối cảnh đó, phiên bản tiếng Anh của “54 Dân Tộc Việt Nam” không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là cách tiếp cận nhẹ nhàng để gợi nhắc về bản sắc và niềm tự hào chung của người Việt.

Việc ra mắt phiên bản mới cũng phần nào hé lộ định hướng tiếp theo của dự án. Nếu giai đoạn đầu là hành trình trực tiếp đặt chân đến từng vùng đất để kết nối các cộng đồng dân tộc, thì chặng tiếp theo được kỳ vọng sẽ mở rộng phạm vi lan tỏa, đưa câu chuyện văn hóa Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế thông qua âm nhạc và hình ảnh gần gũi.

Ở phiên bản tiếng Anh, ca khúc được làm mới với bản phối mang âm hưởng dân gian đương đại, kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và cách xử lý hiện đại. Phần lời được chuyển ngữ theo hướng gần nghĩa, giữ nguyên tinh thần của bản gốc, giúp khán giả quốc tế dễ tiếp cận hơn mà không làm mất đi bản sắc. Đặc biệt, đoạn điệp khúc liệt kê đầy đủ tên 54 dân tộc Việt Nam vẫn được giữ nguyên như một điểm nhấn xuyên suốt.

Sự tham gia của Kyo York mang đến màu sắc mới cho ca khúc. Với lợi thế về ngôn ngữ và kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại Việt Nam, nam ca sĩ trực tiếp đảm nhận phần chuyển ngữ, góp phần giúp phiên bản tiếng Anh trở nên tự nhiên, đồng thời vẫn đảm bảo tinh thần tôn trọng văn hóa nguyên bản.

Nếu phần âm nhạc là sự tiếp nối, thì MV lại lựa chọn hướng thể hiện gần gũi và đời thường hơn. Không dàn dựng theo quy mô lớn, sản phẩm được xây dựng như một “vlog” nhẹ nhàng, theo chân các em nhỏ đến từ Lặng Art Cafe – những em bé có hoàn cảnh đặc biệt như khiếm thính, không thể nghe và nói – trong hành trình từ vùng cao về TP.HCM.

Trong hành trình đó, các em được trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc sống đô thị, từ tham quan, vui chơi đến việc ghé thăm chính ngôi nhà của Phúc Anh. Những khoảnh khắc chân thật – từ ánh mắt tò mò, sự e dè ban đầu đến niềm vui khi dần hòa nhập – tạo nên một không khí giàu cảm xúc, không cầu kỳ nhưng chạm đến người xem theo cách tự nhiên.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của các em nhỏ không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Trước đó, dự án đã có sự kết nối với Lặng Art – một không gian nghệ thuật hỗ trợ các bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Việc đưa các em vào MV lần này được xem là sự tiếp nối tinh thần nhân văn xuyên suốt dự án, khi câu chuyện được kể bằng chính cảm xúc và trải nghiệm thực tế thay vì lời dẫn.

Chia sẻ về quá trình tham gia, Kyo York cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất là cách các em thể hiện cảm xúc qua hành động và ánh mắt, dù không giao tiếp theo cách thông thường. Nam ca sĩ cũng thừa nhận thử thách lớn nhất khi thực hiện phiên bản tiếng Anh là làm sao giữ được “cái hồn” của bài hát, bởi tiếng Việt giàu hình ảnh và cảm xúc, khó chuyển tải trọn vẹn sang ngôn ngữ khác.

MV “54 Dân Tộc Việt Nam” phiên bản tiếng Anh vì thế không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn là bước chuyển mình trong hành trình dài hơi của Phúc Anh. Từ việc ghi nhận, kết nối đến lan tỏa, dự án đang từng bước mở rộng phạm vi ảnh hưởng, hướng tới việc đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế, đồng thời duy trì những giá trị nhân văn trong nước.

