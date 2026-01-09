Trong làng giải trí Kpop, khi nhắc đến danh hiệu "thánh body" với tỉ lệ cơ thể siêu thực, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến Lisa (BLACKPINK). Tuy nhiên, thời gian gần đây, một cái tên mới nổi đang khiến cộng đồng mạng chao đảo, thậm chí được kỳ vọng sẽ soán ngôi các đàn chị để trở thành biểu tượng mới về vóc dáng. Đó chính là Rei – thành viên người Nhật Bản của nhóm nhạc xu hướng IVE.

Nếu như Lisa từng gây bão với đôi chân dài miên man và tỉ lệ 9:1 (đầu nhỏ bằng 1/9 chiều cao cơ thể), thì Rei đang mang đến một định nghĩa mới về vẻ đẹp: Sự kết hợp hoàn hảo giữa gương mặt búp bê ngây thơ và thân hình người mẫu cực chuẩn.

Mới đây, những tấm ảnh chụp cam thường và trên sân khấu của Rei đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn như Pann, Theqoo. Khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước vóc dáng cực phẩm của cô nàng.

Dân tình xuýt xoa với thân hình chuẩn mực của mỹ nhân 21 tuổi. Clip: YouTube

Ảnh: Koreaboo

Những ảnh chụp màn hình vội cũng cho thấy Rei xứng danh "thánh body".

Ảnh: Koreaboo

Điểm nổi bật của Rei là đôi chân siêu dài.

Cô cũng sở hữu những đường cong gợi cảm.

Ảnh: Koreaboo

Đáng chú ý, Rei lại có gương mặt ngây thơ, ngọt ngào.

Dù không phải là thành viên cao nhất nhóm (Rei cao khoảng 1m70), nhưng nhờ đôi chân dài so với tỉ lệ lưng, cô nàng luôn trông như cao trên 1m75. Ngoài ra, Rei sở hữu bờ vai vuông góc cực phẩm và vòng eo săn chắc. Khi diện những bộ cánh crop-top hay trang phục ôm sát, tỉ lệ cơ thể của cô được phô diễn triệt để, tạo nên hiệu ứng thị giác cực mạnh. Một trong những tiêu chuẩn vàng của cái đẹp Hàn Quốc là gương mặt nhỏ. Rei sở hữu khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu nhưng lại rất nhỏ so với tổng thể, giúp tỉ lệ cơ thể của cô trở nên thanh thoát và sang trọng hơn hẳn.

Nhiều fan nhận xét: "Trước đây cứ nghĩ Lisa là độc tôn về tỉ lệ, nhưng nhìn Rei mới thấy tre già măng mọc, vóc dáng này thực sự là 'vũ khí' lợi hại của IVE". Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Rei còn là một mảnh ghép không thể thiếu tạo nên thành công của IVE. Cô sinh năm 2004 tại Nhật Bản, chính thức ra mắt cùng IVE vào cuối năm 2021 dưới sự quản lý của Starship Entertainment. Cô là nghệ sĩ người Nhật đầu tiên của công ty. Ngay lập tức, Rei gây chú ý với phong cách rap độc đáo, chất giọng lạ và khả năng tiếng Hàn cực tốt.

Việc Rei tỏa sáng về vóc dáng cũng một phần nhờ vào hiệu ứng của nhóm nhạc IVE. Đây được mệnh danh là nhóm nhạc "người mẫu" của Kpop Gen 4 khi tất cả các thành viên đều có chiều cao trung bình vượt trội.

Ảnh: Topstarnews

Ảnh: MBC

Rei nổi bật trong nhóm nhạc "toàn chân phái" IVE.

IVE sở hữu hàng loạt bản hit quốc dân như Love Dive, After LIKE, I AM và gần đây nhất là Attitude. Nhóm không chỉ thống trị các bảng xếp hạng nhạc số mà còn là "con cưng" của các nhãn hàng thời trang cao cấp. Nếu Jang Won Young mang vẻ đẹp công chúa, Ahn Yujin mang thần thái diễn viên thì Rei chính là nhân tố tạo nên sự khác biệt với vẻ ngoài vừa cá tính, vừa ngọt ngào đậm chất Nhật Bản.

Dù sự so sánh với Lisa (BLACKPINK) có phần khập khiễng vì mỗi người theo đuổi một phong cách khác nhau, nhưng không thể phủ nhận sức hút khó cưỡng của Rei ở thời điểm hiện tại. Với tỉ lệ cơ thể vàng và tài năng ngày càng thăng hạng, Rei hứa hẹn sẽ là cái tên thống trị các bảng xếp hạng nhan sắc trong năm 2026. Nếu Lisa từng là biểu tượng của một thời kỳ, thì Rei có thể đang đại diện cho thế hệ mới của Kpop.

Ngôi vị "thánh body" của Lisa bị lung lay dữ dội.

