Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao clip một phụ nữ khẳng định đi khắp nơi ở TP HCM để gom 218 đơn xin giảm án cho Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98).

Đáng chú ý, trong clip ngoài 218 đơn này người đăng clip còn nói rằng sẽ tiếp tục gom đơn xin giảm án cho Ngân 98. Hành vi này gây chú ý trên mạng xã hội.

Theo các quy định hiện hành, việc đưa lên không gian mạng Đơn xin giảm án cho người bị khởi tố có thể bị xem là vi phạm pháp luật.

Đoạn clip gom đơn xin giảm án cho Ngân 98 gây xôn xao mạng xã hội

Tùy thuộc vào nội dung, nhằm lan truyền thông tin sai lệch, bôi nhọ, vu khống hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc này có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy mức độ nghiêm trọng, vì có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Các hành vi bị xem là vi phạm: Tung tin giả, sai sự thật; Thông tin sai lệch về vụ án, về người bị khởi tố có thể gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình tố tụng; Bôi nhọ, vu khống. Việc đăng tải thông tin có ý xúc phạm, hạ thấp uy tín, danh dự của cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến vụ án.

Việc đưa lên mạng xã hội Đơn xin giảm án cho Ngân 98 cũng vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể, việc công khai thông tin cá nhân của người bị khởi tố như căn cước công an, địa chỉ liên lạc... mà không được sự đồng ý của họ.

Hậu quả có thể xảy ra: Người đưa Đơn xin giảm án có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự. Ở khía cạnh hình sự, người đưa đơn lên mạng có thể bị xử lý tội vu khống; Tội làm nhục người khác; Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác hoặc các tội danh liên quan khác tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi.

Nếu muốn hỗ trợ người bị khởi tố, cần thực hiện đúng các quy định pháp luật. Cần nộp đơn trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền (Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án/cấp thẩm quyền đang thụ lý vụ án).

Nếu xét thấy người bị khởi tố có tình tiết giảm nhẹ cần gửi giấy tờ, tài liệu chứng minh nhân thân, tình hình gia đình, các tình tiết giảm nhẹ; trình bày rõ lý do xin giảm án, bồi thường thiệt hại. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân của người bị khởi tố hoặc thông tin vụ án lên mạng xã hội.