Xuất hiện căn hộ cao cấp chuẩn 5 sao mặt tiền quận 5

Những dự án bất động sản trung tâm hài hòa như vậy ngày càng hiếm nhưng nếu chú tâm tìm, người yêu Sài Gòn sẽ thấy và được tưởng thưởng bởi những đặc quyền của vị trí vàng và tiện ích xung quanh.

Một bước chân, ngàn tiện ích

Tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM, dự án căn hộ cao cấp mang tên Kiều by KITA sở hữu một vị trí vàng, dù đi đâu về đâu cũng cực kỳ thuận tiện.

Nhờ vị trí này, ngoài việc di chuyển dễ dàng, cư dân Kiều được thừa hưởng các tiện ích dịch vụ sẵn có, các hàng quán ăn uống, khu ẩm thực nổi tiếng Sài Thành, với không khí sôi động, náo nhiệt, kinh doanh sầm uất.

Ở quận 5, cư dân có thể dễ dàng tìm kiếm một quán ăn, một điểm vui chơi giải trí, một nơi thật đẹp để chụp hình dịp Tết hay Trung thu, một trung tâm thương mại để mua sắm… Trường học đủ các cấp từ mầm non đến đại học, bệnh viện lớn hàng đầu cả nước cũng tập trung ở khu vực này. Được sống giữa một không gian như vậy là điều tuyệt vời, không tốn nhiều thời gian công sức vẫn có thể tận hưởng dịch vụ tốt, đầy đủ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng không gian sống riêng tư đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe tinh thần, làm tăng chất lượng cuộc sống. Trong sâu thẳm mỗi con người đều mơ về những khoảng lặng riêng tư. Trong nhịp sống náo nhiệt, những phút giây an tĩnh trong không gian riêng tư càng trở nên quý giá hơn.

Không gian sống cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình, năng suất làm việc và giá trị của bất động sản. Chẳng hạn, các dự án có tiện ích riêng tư cao cấp, không gian sinh hoạt riêng, hồ bơi, phòng gym… thường có giá trị cao hơn các dự án khác.

Riêng tư ngay thềm nhà, "chill" cùng đêm pháo hoa

Có vẻ như sự kết hợp giữa một khu vực sôi động, náo nhiệt ngày đêm, với một không gian sống riêng tư là quá khó. Ở Kiều by KITA, đây là sự kết hợp hoàn hảo, đúng kiểu "náo nhiệt ngoài ngưỡng cửa, riêng tư ngay thềm nhà". Giữa một khu vực náo nhiệt như quận 5, thế nhưng khi bước chân vào Kiều, ngay từ sảnh đón tiếp, dường như sự vội vã, ồn ào, xáo động đã dừng lại phía bên ngoài.

Chủ đầu tư KITA Group đã dành trọn tầng 12A và 12B riêng biệt để thiết kế các tiện ích đẳng cấp, đảm bảo sự riêng tư tối đa cho cư dân. Tại đây, cư dân có thể khởi đầu ngày mới bằng một buổi bơi thư thái tại hồ bơi skyview, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của bình minh hay sự lung linh của thành phố khi phố thị lên đèn. Các tiện ích như phòng gym, yoga được trang bị đầy đủ, sẵn sàng giúp cư dân rèn luyện sức khỏe trong không gian tiện nghi nhất.

Đặc biệt, trẻ nhỏ được ưu ái với một khu vui chơi riêng. Với phòng làm việc được tích hợp với khu vui chơi, phụ huynh vừa theo dõi con, vừa hoàn thành công việc của mình.

Tại hai tầng tiện ích, điểm nhấn không thể bỏ qua là khu vực sân vườn Garden Sky và phòng yến tiệc – nơi lý tưởng để tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, tiệc gia đình hay gặp gỡ bạn bè. Không gian này còn đặc biệt hấp dẫn vào những dịp lễ tết, khi bạn có thể tận hưởng tầm nhìn 360 độ, ngắm pháo hoa rực rỡ giữa lòng thành phố.

Những câu chuyện trên bàn tiệc rộn ràng trở nên thú vị hơn khi qua khung cửa, cả thành phố hiện ra với tầm nhìn không giới hạn. Tất cả hòa quyện thành một không gian đậm đà tình thân, vun đắp những mối quan hệ ý nghĩa.

Tìm hiểu về dự án Kiều by KITA, ông Bùi Văn Vĩnh, Giám đốc Kinh doanh công ty TNHH VietCapital Land đánh giá rất cao tính riêng tư của dự án Kiều by KITA, khi các tiện ích nội khu chỉ dành riêng cho cư dân. Điều này rất khác với các khu dân cư tổ hợp cao cấp thường bị quá tải về mặt tiện ích. Tại Kiều by KITA, mỗi thang máy chỉ phục vụ khoảng 27 căn hộ, rất ít so với mức bình quân của một dự án cao cấp là 40 căn hộ/thang máy.

Toàn bộ dự án chỉ có 82 căn hộ. Ông Nguyễn Thuận Thái, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cen HCM đánh giá, số lượng căn hộ như vậy là rất hạn chế với phân khúc khá chọn lọc khách hàng.

Với số lượng căn hộ hạn chế, cảm nhận đầu tiên về dự án là không gian sống riêng tư hơn. Cư dân không phải chia sẻ các tiện ích hoặc khu vực chung với quá đông người, mang lại trải nghiệm yên tĩnh và sang trọng. Với một quy mô căn hộ không lớn, chủ đầu tư cũng có thể tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp được cá nhân hóa.