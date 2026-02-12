Bà xã mất trí nhớ và không thể giao tiếp bình thường, nam ca sĩ sang tận Mỹ làm 1 điều ai cũng xót xa

Tae Jin Ah năm nay 73 tuổi, là ca sĩ nhạc trot nổi tiếng của showbiz Hàn Quốc. Ông kết hôn với vợ Lee Ok Hyung từ năm 1981 và họ có 2 con trai. Con trai út của "ông hoàng nhạc trot" là nam ca sĩ kiêm diễn viên Eru.

Bà Lee Ok Hyung là "nàng thơ" trong nhiều tác phẩm của chồng, trong đó có 1 bài hát mang tên chính bà. Đáng tiếc là bà mắc phải chứng mất trí nhớ tuổi già suốt 7 năm nay. Mới đây, Tae Jin Ah đã hé lộ hành trình đồng hành với vợ để chiến đấu lại căn bệnh này trên chương trình Lovers of Joseon.

Vợ nam ca sĩ mắc phải chứng sa sút trí tuệ tuổi già từ 7 năm nay. Ảnh: Sports Chosun

Trong chương trình chiếu cảnh Tae Jin Ah đưa vợ đến bệnh viên chuyên khoa để thăm khám. 2 năm trước, khi bệnh còn chưa quá nặng, bà Lee Ok Hyung cùng chồng còn biểu diễn trên chương trình Giao thừa. Nhưng giờ đây, trí nhớ của bà đã sa sút nghiêm trọng.

"Tôi ước gì bà ấy quên tôi từ từ thôi" - nam ca sĩ gạo cội xứ Hàn xót xa trước bệnh trạng của vợ. Bác sĩ chẩn đoán bà Lee Ok Hyung không còn có thể giao tiếp rõ ràng. Bác sĩ gợi ý: "Có một phương pháp điều trị gọi là liệu pháp hồi tưởng dành cho những bệnh nhân nặng". Chính vì vậy, Tae Jin Ah quyết định bay đến New York - nơi gắn bó nhiều kỷ niệm của 2 vợ chồng, để quay video về cho vợ xem.

Cách đây 2 năm, bà Lee Ok Hyung còn hát cùng chồng trong chương trình Giao thừa. Ảnh: Sports Chosun

Trong suốt những ngày ở New York, nam ca sĩ đình đám liên tục ghi lại những nơi thân thuộc và nói: "Em yêu, đây là sân bay New York", "Đây là căn hộ mà chúng ta từng sống", "Chẳng phải chúng ta từng bán hàng rong ở góc phố này sao?"... Ông cố gắng ghi lại những hình ảnh sống động, nhằm gợi nhớ lại kỷ niệm trong tâm trí vợ.

Tâm sự với ekip chương trình, Tae Jin Ah bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho vợ, nói rằng "Vợ đã ở bên cạnh tôi khi tôi trải qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời". Ông sẵn sàng làm mọi thứ để giúp vợ lấy lại trí nhớ. Thậm chí nam ca sĩ còn bật khóc khi cầu nguyện Chúa trời chữa khỏi bệnh cho bệnh, khiến khán giả vô cùng xúc động.

Nam ca sĩ 1 mình bay đến New York, ghi hình những nơi tràn ngập kỷ niệm để giúp vợ nhớ lại. Ảnh: Sports Chosun

Tae Jin Ah có tên thật là Jo Bang Hun, sinh năm 1953. Ông ra mắt vào năm 1973 với bài hát My Heart Express Train và nhanh chóng nổi tiếng sau đó với bài hát Memory of a Blue Hill. Từ năm 2002, ông đã dẫn chương trình radio trên đài KBS Radio 2 có tên là Tae Jin Ah Show Show Show. Ông cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều show truyền hình Hàn Quốc.

Bên cạnh hoạt động ca hát và MC, Tae Jin Ah còn là "ông trùm" ngầm khi thành lập 1 số công ty giải trí như Jin Ah Entertainment, Eru Entertainment và YMC Entertainment. Hiện YMC Entertainment được con trai cả Jo Yu Myung quản lý, là "mái nhà chung" của 1 số nghệ sĩ danh tiếng như Ailee, Mighty Mouth...

Jin Tae Ah là tên tuổi lớn của làng nhạc xứ Hàn. Ảnh: Asianwiki

Nguồn: Sports Chosun

MINH HỒNG