Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh trong vụ án khiến 3 người trong một gia đình tử vong và 1 người bị thương. Bị cáo bị truy tố về hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa. (Ảnh: Lương Ý)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 7h30, xe chở Nguyễn Đức Anh đến trụ sở TAND TP Đồng Nai để tham dự phiên tòa.

Tại phiên xét xử, Đức Anh khai do nghi ngờ P.A. lừa dối tình cảm nên đã lên kế hoạch trả thù, giết người.

Trả lời HĐXX, bị cáo khẳng định khi lên kế hoạch và thực hiện hành vi phạm tội, bản thân không mất kiểm soát hành vi. Kẻ này khai trước khi gây án có nhậu nhưng không say, không mất năng lực hành vi. Bị cáo cũng xác nhận trước khi gây án không sử dụng ma túy, không bị kích động về tâm lý và từ trước đến nay không mắc bệnh lý về tâm thần.

Theo lời khai của Đức Anh, lý do đột nhập vào nhà anh Q. là để tìm lối vào nhà người yêu cũ.

“Lúc đó cửa nhà nạn nhân (nhà anh Q.) không khóa, sau khi vào nhà thấy anh Q. cầm dao để chống trả nên bị cáo ra tay sát hại anh Q., tuy nhiên anh Q. cố chạy ra ngoài. Lúc này vợ anh Q., xuất hiện, bị cáo tiếp tục sát hại chị M. và 2 con.” , Đức Anh khai trước HĐXX.

HĐXX hỏi bị cáo về việc tấn công 2 cháu bé trong gia đình ông Q. Đức Anh thừa nhận biết các cháu còn nhỏ, không có khả năng chống trả, phản kháng nhưng vẫn ra tay.

Chủ tọa phiên tòa đặt nhiều câu hỏi về lý do Đức Anh tiếp tục tấn công các nạn nhân dù họ không có khả năng chống trả. Trước những câu hỏi này, bị cáo nhiều lần cúi đầu, im lặng.

Sau đó, Đức Anh nói không lường trước được hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Tại phiên tòa, thân nhân của bị cáo không có mặt. HĐXX cho biết từ khi gây ra vụ án, gia đình bị cáo chưa thực hiện việc bồi thường thiệt hại, đồng thời chưa từng thăm hỏi người thân của gia đình bị hại.

Bị cáo cũng khẳng định không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước với gia đình nạn nhân. Đức Anh thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại các nạn nhân.

Đức Anh khai từ khi gây ra vụ án, bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cho rằng “người nhà nạn nhân không đáng bị tước đoạt mạng sống” . Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.

Đối với cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo Đức Anh không có ý kiến và đồng ý với các tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, sau khi tìm hiểu, Đức Anh phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. để tìm người yêu cũ. Bị cáo đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi), mở cửa tầng hai rồi xuống tầng trệt thì bị ông Q. phát hiện.

Đức Anh được xác định dùng hung khí tấn công ông Q., khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 76%. Sau đó, bị cáo lần lượt tấn công vợ và hai con ông Q., khiến 3 người tử vong.

Vụ án khiến 4 người trong cùng một gia đình thương vong, gây xôn xao dư luận.

Tại phiên tòa, HĐXX tiếp tục làm rõ diễn biến vụ án, động cơ, mục đích, hành vi của bị cáo và các tình tiết liên quan để xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.