Những hình ảnh tại phiên tòa vụ thảm án ở Đồng Nai

Luật sư Đậu Thị Quyên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại, cho biết sau 33 ngày xảy ra vụ án, gia đình bị hại vẫn chưa nhận được lời xin lỗi, thăm hỏi hay bồi thường từ phía gia đình bị cáo. Theo luật sư, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả rất lớn. Việc thăm hỏi, động viên gia đình bị hại không bị pháp luật cấm, kể cả khi bị cáo đang bị tạm giam. “Đây không chỉ là trách nhiệm về mặt đạo lý mà còn liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Tại phiên tòa, tôi sẽ trình bày các yêu cầu của gia đình bị hại về bồi thường thiệt hại”.