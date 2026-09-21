Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 vừa lập biên bản xử phạt tài xế ô tô chạy “ rùa bò ” ôm làn trái cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Vào 11h ngày 21/9, tổ công tác của đơn vị phát hiện xe khách biển số 22F-005.XX có hành vi “Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải theo chiều đi của mình”.

Hình ảnh ô tô khách bám làn trái cao tốc.

Theo dữ liệu điện tử do tổ công tác thu thập được, xe khách này đi với tốc độ xấp xỉ tối thiểu (60-63km/h) trên quãng đường hơn 3km. Mặc dù nhiều đoạn lái xe có thể chuyển sang làn đường bên phải, nhưng vẫn đi ở làn đường sát dải phân cách giữa đường.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe T.V.L. (SN 1986, trú tại Tuyên Quang). Theo quy định, lái xe bị phạt tiền 900.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Trước đó, hồi 10h42 ngày 20/9, cũng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc 1 phát hiện xe ô tô khách BKS 15F-009.xx vi phạm hành vi tương tự.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe P.Q.B. (SN 1982, trú TP Hải Phòng).