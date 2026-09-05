Xử phạt người đàn ông liên tục đâm, đánh chó Alaska ở Đà Lạt

Tối 4/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xử phạt ông T.V.L. (38 tuổi, trú TPHCM), người xuất hiện trong đoạn clip dùng gậy đánh một con chó Alaska tại Quảng trường Lâm Viên.



Ông L. tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, ông L. bị xử phạt số tiền 2 triệu đồng vì hành vi "Đánh đập, hành hạ tàn nhẫn với vật nuôi" được quy định tại khoản 1 điều 28 NĐ 211/2026 NĐ- CP ngày 16/6/2026.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 3/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông cầm gậy liên tục tác động vào một con chó Alaska tại khu vực Quảng trường Lâm Viên. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ, thu hút nhiều ý kiến phản đối hành vi đánh đập, ngược đãi động vật.

Trưa 3/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã mời ông L. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận do bực tức vì con chó không thực hiện theo hiệu lệnh nên đã dùng gậy đánh chó.