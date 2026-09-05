Cá lạ xuất hiện sau lũ lụt, Nepal - Ấn Độ cảnh báo người dân

Lệnh cấm này được ban hành sau khi dòng nước lũ từ thảm họa vỡ sông băng tại Nepal tràn xuống, cuốn theo những loài cá ngoại cỡ, khiến một số người ăn phải ngã bệnh.

Cụ thể, kể từ khi thảm họa xảy ra ở thượng nguồn, dòng nước từ sông Trishuli tại Nepal đổ vào bang Bihar thông qua hai tuyến đường thủy chính là sông Gandak và sông Kosi, mang theo nhiều đống đổ nát, cá lạ và cả thi thể người lẫn động vật.

Giới chức bang Bihar (miền bắc Ấn Độ) và Nepal đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân không mua bán và ăn các loài cá lạ xuất hiện trên các con sông địa phương. (Ảnh: Times of India)

Khi mực nước dâng cao, ngư dân địa phương bắt đầu đánh bắt được những con cá lớn và kỳ lạ hơn rất nhiều so với bình thường. Giới chức y tế cho biết một số người sau khi ăn loại cá này bị ngộ độc và phát bệnh.

Cơ quan về Sữa, Thủy sản và Tài nguyên Động vật bang Bihar phải chính thức ra thông cáo công cộng yêu cầu người dân không tiêu thụ, mua bán bất kỳ loài cá bất thường nào trôi dạt theo dòng nước lũ. Cảnh sát Nepal cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với người dân sinh sống ở khu vực biên giới phía bên kia.

Theo cơ quan chức năng, lũ lụt có thể đã khiến cá từ ao hồ, sông suối và các hồ chứa bị cuốn ra khỏi môi trường sống tự nhiên, trôi dạt đi xa và tiếp xúc với nước thải, xác động vật chết cùng nhiều chất ô nhiễm dọc đường đi. Nguy hiểm không nằm ở bản thân loài cá, mà ở những độc tố và mầm bệnh chúng hấp thụ trong suốt hành trình trôi dạt theo dòng lũ xuống hạ lưu.

Tại các huyện West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Bagaha và Saran, ngư dân ghi nhận tình trạng đánh bắt được những con cá khổng lồ nặng từ 27 đến 45 kg, bao gồm các loài như cá nheo goonch, cá barali, goita và rohu. Giới chuyên gia môi trường lưu ý rằng các loài cá này có nguy cơ phân hủy và nhiễm khuẩn rất nhanh sau khi chết.

Không chỉ có cá lạ, dòng lũ dữ còn cuốn theo bùn đất, cây cối, mảnh vỡ từ các cây cầu sập, các công trình thủy điện bị tàn phá ở Nepal, cùng đồ gia dụng và bình gas từ những ngôi làng ngập lụt. Sự xuất hiện của thi thể người và động vật trong nguồn nước càng làm gia tăng nghiêm trọng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo nước lũ ô nhiễm ngấm vào các nguồn nước sinh hoạt như giếng khoan và máy bơm tay có thể làm lây lan nhanh chóng các bệnh như tiêu chảy, tả, thương hàn và viêm gan A, E. Trong khi đó, các vùng nước tù đọng cũng tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sôi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và chikungunya.

Hiện chính quyền địa phương đang tích cực theo dõi tình hình, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn và nhanh chóng đến cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi tiếp xúc với nguồn nước hoặc thực phẩm vùng lũ.