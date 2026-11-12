Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bán hàng rong chèo kéo khách, chửi bới và dùng quạt đuổi đánh hướng dẫn viên du lịch tại khu vực phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong sáng nay (12/11), Công an phường đã xác minh, lập biên bản xử phạt người vi phạm tổng số tiền 1,2 triệu đồng.

Trước đó, clip ghi cảnh một phụ nữ bán quạt dạo lăng mạ, dùng quạt đuổi đánh nam hướng dẫn viên ở Hồ Gươm lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc.

Theo hướng dẫn viên, ngày 11/11, khi anh dẫn khoảng 18 khách nước ngoài tham quan gần Tượng đài Cảm Tử. Thời điểm này, một số người bán hàng rong tiếp cận đoàn khách để chào mời mua quạt giấy. Một người phụ nữ chào bán quạt giá 100.000 đồng một chiếc và liên tục chèo kéo khách.

Người bán hàng rong làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm)

Thấy vậy, hướng dẫn viên đã nhắc khách cảnh giác, tránh bị "chặt chém". Anh cũng gợi ý khách chỉ nên mua nếu người bán đồng ý mức giá 50.000 đồng/2 chiếc.

Ngay sau đó, người phụ nữ bán quạt đã lớn tiếng xúc phạm, dùng quạt gõ vào điện thoại anh đang quay. Bà chỉ rời đi khi một số du khách lên tiếng can ngăn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát thông tin từ mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm đã tiến hành xác minh, khoanh vùng người liên quan.

Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip là Hà Thị Thoa (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Hàm Tử, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; hiện ở tại phố Phúc Xá, phường Hồng Hà).

Công an phường Hoàn Kiếm đã mời bà Hà Thị Thoa về trụ sở làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thoa về 2 hành vi.

Cụ thể, bà Thoa bị phạt 750.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng và bị phạt 450.000 đồng về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong. Tổng mức xử phạt đối với hai hành vi là 1,2 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Công an phường Hoàn Kiếm còn tuyên truyền, nhắc nhở bà Thoa về văn hóa ứng xử nhằm giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô.