Xử phạt cụ bà đồn thổi tin thất thiệt về đời tư của người khác dựa trên "những lời bàn tán" ở chợ

Sáng 16/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, Công an xã Tùng Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.M. (sinh năm 1958, trú tại thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc) về hành vi "Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".

Cơ quan công an làm việc với nữ tiểu thương - Ảnh: BHT

Sự việc xuất phát từ đơn trình báo của chị H.T.Th. (sinh năm 1980, cùng trú tại thôn Hồng Quang) về việc bị tung tin đồn thất thiệt liên quan đến đời tư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và cuộc sống gia đình. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tùng Lộc vào cuộc xác minh và làm rõ "đầu mối" phát tán tin đồn là bà Đ.T.M., người đang buôn bán tại chợ Lù trên địa bàn xã.

Tại cơ quan công an, bà M. khai nhận trong quá trình bán hàng ở chợ có nghe người khác bàn tán về đời tư của chị Th. Dù không biết rõ thực hư và không có căn cứ kiểm chứng, bà vẫn tiếp tục mang câu chuyện đi đồn thổi với nhiều người khác.

Cùng với hình phạt tiền 3,5 triệu đồng, lực lượng chức năng buộc bà M. phải thực hiện công khai xin lỗi đối với chị Th.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng trong phát ngôn, tuyệt đối không tham gia tung tin đồn nhảm hay lan truyền các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác. Mọi hành vi bịa đặt, vu khống tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.