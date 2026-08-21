Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố chủ một hộ kinh doanh thiết bị vệ sinh, sau khi xác định trong 9 tháng phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng không thực hiện khai thuế, gây thất thu hơn 1 tỷ đồng tiền thuế.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga (SN 1992, trú tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Thị Nga (áo trắng). (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hộ kinh doanh Trần Thị Nga, hoạt động tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, có dấu hiệu che giấu doanh thu trong quá trình kinh doanh mặt hàng thiết bị vệ sinh nhằm trốn thuế.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 1 đến tháng 9/2025, hộ kinh doanh này phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian trên, hộ kinh doanh Trần Thị Nga không nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Hành vi này khiến số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp nhưng bị thất thu được xác định hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long, có địa chỉ tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình, có vi phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã sử dụng một số hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 6 tỷ đồng để kê khai, khấu trừ thuế. Qua đó, doanh nghiệp đã trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 400 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng (SN 1985, trú tại xã Hải Xuân), Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long và Nguyễn Thị Nhung (SN 1997, trú tại xã Hải Hưng), kế toán công ty, về hành vi “Trốn thuế” theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.