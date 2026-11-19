Xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Di dời, phá dỡ, cấp giấy chứng nhận khi nào? Nội dung: Đình Phong | Đồ họa: Kiều Tú, 10:01 19/11/2026 Chia sẻ Hà Nội đặt mục tiêu di dời cư dân khỏi các căn hộ phải phá dỡ tại 12 công trình, dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh xong trước ngày 31/12/2027. Hoàn thành xử lý vi phạm, cải tạo và chỉnh trang các công trình trong năm 2028. Theo Tiền Phong Copy link 19/11/2026 05:57 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/xu-ly-12-du-an-vi-pham-cua-tap-doan-muong-thanh-di-doi-pha-do-cap-giay-chung-nhan-khi-nao-post1895400.tpo Dự báo thời tiết ngày 19/11: Miền Bắc có nơi rét đậm, miền Trung mưa lớn Chia sẻ