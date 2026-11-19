Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/11/2026

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung, nhiều khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 15-18°C.

Ngày 19/11, không khí lạnh bao trùm, miền Bắc có nơi rét đậm. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 19/11, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm. Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cũng trong ngày 19/11, Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 16-18°C, cao nhất 20-22°C, trời mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ chiều 19/11 đến ngày 20/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 20/11 đến đêm 21/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, ngày 19/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/11/2026

TP Hà Nội đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, khu Tây Bắc 14-17°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, vùng núi cao có nơi dưới 17°C.

Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi 13-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, sau mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, phía Nam có nơi trên 21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23°C, phía Nam 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc mưa rào và dông rải rác. Từ chiều, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.