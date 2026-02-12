Xu hướng thời trang bền vững: Thách thức và cơ hội cho thương hiệu Việt

Trước bối cảnh hội nhập sâu rộng và hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh, ngành thời trang Việt Nam đang dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên sản lượng sang giá trị gia tăng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Thời trang bền vững trở thành hướng phát triển mang tính bắt buộc, gắn với các tiêu chuẩn cụ thể như chất liệu đầu vào, thiết kế theo vòng đời sử dụng, quy trình sản xuất và mức độ minh bạch thông tin sản phẩm.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thời trang bền vững

So với mô hình thời trang nhanh (fast fashion) dựa trên vòng đời sản phẩm ngắn và tốc độ ra mẫu liên tục, thời trang bền vững tập trung vào độ bền, tính ứng dụng và khả năng sử dụng dài hơn. Với các thương hiệu Việt, chuẩn thị trường mới tạo áp lực rõ rệt khi người tiêu dùng, đặc biệt nhóm khách hàng trẻ ngày càng quan tâm đến chất lượng, độ bền và nguồn gốc sản phẩm; đồng thời các đối tác quốc tế cũng nâng tiêu chuẩn về tuân thủ và tính bền vững trong chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thương hiệu nội địa thoát khỏi vai trò “đứng ở cuối chuỗi”, chuyển sang cạnh tranh bằng năng lực sản phẩm và bản sắc thiết kế. Thực tế, gần đây, nhiều nhà thiết kế và thương hiệu Việt đã quay lại khai thác kỹ thuật truyền thống, chất liệu tự nhiên và tay nghề thủ công làng nghề để tạo ra sản phẩm vừa hợp thẩm mỹ đương đại, vừa phù hợp định hướng tiêu dùng có trách nhiệm.

Các chất liệu như len, cotton hữu cơ hay sợi tre, sợi dứa thường được nhắc đến nhờ ưu điểm về công năng và độ thân thiện môi trường trong vòng đời sản phẩm.

Canifa là một trường hợp đặc biệt, thương hiệu lựa chọn phát triển chất liệu len như một hướng đi chiến lược xuyên suốt nhiều thập kỷ, trước khi khái niệm thời trang bền vững trở thành chủ đề phổ biến tại Việt Nam. Trong gần ba thập kỷ phát triển, len là một trong những chất liệu cốt lõi định hình bản sắc Canifa. Ngay từ giai đoạn đầu, thương hiệu tập trung xây dựng dòng sản phẩm len “3 Khác” – khác về tiêu chuẩn nguyên liệu, form dáng và thiết kế so với các sản phẩm len trên thị trường thời điểm bấy giờ, vốn phần lớn được nhập từ Trung Quốc.

Việc kiên định đầu tư vào len không chỉ là lựa chọn sản phẩm, mà phản ánh nền tảng về chất lượng và năng lực sản xuất. Năm 2014, Canifa đạt chứng chỉ Woolmark – một trong những chứng nhận khắt khe đối với sợi len, cho thấy khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, độ bền và tính bền vững. Đây cũng là cơ sở để thương hiệu xây dựng niềm tin dài hạn với người tiêu dùng trong nước, đồng thời tạo tiền đề cho những bước phát triển sản phẩm theo chuẩn cao hơn.

Bà Đoàn Ngọc, CEO Canifa nhận chứng chỉ Woolmark năm 2014

Bước sang giai đoạn mới, Canifa tiếp tục làm mới di sản len theo hướng phù hợp với nhu cầu và lối sống hiện đại. Thay vì chỉ tập trung vào các dòng mùa đông truyền thống, thương hiệu mở rộng sang knitwear mỏng nhẹ, ứng dụng đa mùa, phù hợp với khí hậu và xu hướng “mua ít – dùng lâu” đang dần hình thành trong nhóm người tiêu dùng trẻ.

Tại Aquafina Vietnam International Fashion Week 2025, Canifa cùng NTK Lê Hà giới thiệu BST “Timeless Bonding – Kết nối vượt thời gian” như một bước tiếp theo trong hướng đi đó. Bộ sưu tập phát triển trên nền tảng chất liệu len, đồng thời kết hợp các nguyên liệu tự nhiên như cotton và sợi dứa Việt Nam. Thay vì chạy theo trào lưu ngắn hạn, các thiết kế tập trung vào tính ứng dụng, khả năng phối đồ linh hoạt và giá trị sử dụng dài hơn, những tiêu chí ngày càng được thị trường coi trọng khi đánh giá sản phẩm theo hướng bền vững.

Timeless Bonding chinh phục khán giả bằng chất liệu tự nhiên cao cấp, form dáng classic thanh lịch cùng bảng màu tương phản ấn tượng.

Thời trang bền vững đang mở ra một không gian phát triển mới cho thời trang Việt, nơi năng lực sản xuất, thiết kế và bản sắc văn hóa có thể được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường quốc tế.